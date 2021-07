Villarejo le pide la cuenta a Ferreras en pleno directo y este no lo niega al responder: "Era una fuente"

El excomisario José Villarejoha declarado este viernes de nuevo ante el juez por el caso Kitchen, en el que ha ofrecido su versión sobre los presuntos contactos que mantuvo con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en relación con la operación montada en el año 2013 para sustraer al extesorero popular, Luis Bárcenas, documentación comprometedora para la formación que ahora lidera Pablo Casado.

Ha sido a la salida del juzgado donde Villarejo se ha detenido ante los medios de comunicación, y más concretamente, ante las cámaras de 'Al Rojo Vivo'. El espacio de laSexta, conducido por Antonio García Ferreras, ha querido preguntar al excomisario si consideró si fue Mariano Rajoy quien le advirtió a María Dolores de Cospedal que se pusiera en contacto con él y los motivos por los que podría haberlo hecho.

La respuesta de Villarejo, sin embargo, no ha dejado indiferente a nadie, que ha pedido al periodista de 'Al Rojo Vivo' que le dijera a Antonio García Ferreras que le debía una comida.

"Dígale usted que me debe, por cierto, una comida, que las últimas veces invité yo", han sido las primeras declaraciones del excomisario Villarejo. A continuación, ha sido el propio presentador del espacio quien ha interrumpido sus declaraciones: "Dice que no quiere entrar en detalles pero deja caer cosas", ha sido la forma en la que Ferreras ha aparecido de nuevo en pantalla.

"A quien debo una comida, por cierto, el trabajo de los periodistas es acudir a las fuentes. Él era una fuente, era uno de los elementos fundamentales de las cloacas del estado", ha concluido el presentador de televisión.

Villarejo: "dígale usted a Ferreras que me debe una comida, que las últimas veces lo invite yo" Los rigores del directo.

El presentador de 'Al Rojo Vivo' ha tenido que enfrentarse en las últimas dos semanas a una gran pérdida para el espacio. Antonio García Ferreras ha tenido que decir adiós recientemente al periodista Sandro Pozzi, uno de sus hombres más importantes al otro lado del Atlántico, con el que ha seguido puntualmente toda la actualidad de Estados Unidos durante los últimos meses, marcada por la grave situación que ha vivido el país por culpa del coronavirus y también por las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre que acabaron con la marcha de Donald Trump de la Casa Blanca y la llegada de Joe Biden.

Pozzi anunció hace unas semanas su regreso a España después de haber estado cinco lustros fuera de casa. Pozzi se ha convertido en uno de los corresponsales más reconocidos de nuestro país en tierras americanas, y ahora comenzará nuevos proyectos más cerca de casa."Se acaba la aventura americana. Toca volver tras 25 años fuera", publicó el corresponsal en sus redes sociales.

Se acaba la aventura americana. Toca volver tras 25 años fuera. Gracias a @EuropaPress, @el_pais, @la_informacion y @laSextaTV por haberme dejado contar, a los colegas en Bruselas y EE UU por su apoyo y a los que siguen esta bitácora por confiar. Looking forward to everything pic.twitter.com/0CfOVm6XkQ