Villalobos estalla en 'La Hora de La 1' contra los colaboradores por el hospital Isabel Zendal: "No hablo más"

La inauguración del hospital Isabel Zendal ha sido muy polémica en las últimas semanas. Esta semana el centro ha recibido a sus primeros pacientes, por lo que ya cuentan con 25 personas ingresadas que recibirán la ayuda de 134 profesionales sanitarios. Por este motivo, este hecho ha acaparado parte del debate de 'La Hora de La 1' y ha provocado un conflicto entre Celia Villalobos y José Antonio López.

"No han hecho algo que es fundamental, enseñar a los trabajadores que tienen allí el plan y seguro que tienen un plan, porque sino no podrían haber abierto el hospital", ha comenzado diciendo Villalobos muy indignada por la gestión del hospital.

"Hay gente que dice que no se tendría que haber inaugurado, yo digo que no tenía que haber sido construido, directamente. Cuando se apagaron las luces de IFEMA ¿No dijeron que se quedaba toda la estructura y que costaría 24 horas volverlo a poner en funcionamiento?", ha dicho por su lado López, lo que ha dado pie a un intenso debate entre ambos.

"Pues han hecho lo mismo pero en un hospital porque IFEMA no es un hospital. Estamos todo el día quejándonos de que hay pocos hospitales. Perdona, como haya una tercera ola estarás diciendo lo contrario", le ha reprochado la política.

"Vamos a hablar claro, eso no es un hospital. Si hay una tercera ola no valdrá. Si estás con síntomas leves no vas al hospital ni de coña y si estás con síntomas graves te tienen que llevar a un hospital porque eso no lo es. Es un hangar del siglo XIX", ha señalado el virólogo. "Estais en una permanente contradicción", le ha contestado la del PP.

"Se hizo IFEMA y funcionó para casos de pandemia como la que estamos sufriendo. Se hizo y se inauguró, se hicieron muchas fotos y todo muy bien. Dijeron que si hacía falta se pondría en marcha otra vez ¿Para que está Zendal?", ha insistido el colaborador tras asegurar que el Zendal no está preparado porque no sirve ni para dar servicios básicos ni para casos graves de la covid-19.

El cabreo de Villalobos

"Bla, bla, bla. Dale, dale...¿Podemos opinar? Después del mitín...", le ha interrumpido Villalobos. "Yo no soy político", le ha asegurado el virólogo. "Todos somos políticos, dejemos de clasificar a la gente por su profesión", ha pedido ella. "Solo doy mi opinión como virólogo", le ha explicado López.

"Si se produce una tercera ola, lo que no se puede permitir es que se abandonen otras patologías porque la covid se comía todo. Entonces resulta, que se crea un hospital para cuando surge una emergencia como esta y se sigan atendiendo el resto de patologías", ha explicado Villalobos después de ignorar a su compañero.

Tras sus declaraciones, la política ha sido interrumpida por Mónica López para dar paso a otra colaboradora que todavía no había intervenido. "Llevo aquí toda la mañana y me gustaría hablar", les ha reprochado. "Ya me callo, ya no hablo más en toda la mañana", ha concluido la ex concursante de 'Masterchef Celebrity' muy indignada.