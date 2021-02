Villacís desmonta la teoría de Mamen Mendizábal sobre Arrimadas en 'Más Vale Tarde': “Eso no es verdad, Mamen”

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, cortaba en directo este viernes la teoría de Mamen Mendizábal sobre Inés Arrimadas durante una entrevista en La Sexta, concretamente en el programa 'Más Vale Tarde'. En pleno análisis sobre los resultados nefastos para Ciudadanos de las elecciones catalanas del pasado domingo en comparación con las anteriores elecciones, la líder del partido naranja en la capital entraba a comentar los motivos detrás del descalabro.

Concretamente el debate, además de sobre la presidenta de la formación política, ha girado sobre el pasado reciente de Ciudadanos y cómo ha llegado a pasar de ser el ganador de las elecciones de Cataluña en 2017 a ser la penúltima fuerza en el Parlament. Un análisis que hacía saltar las chispas entre la presentadora de Atresmedia y la vicealcaldesa, dejando uno de los momentos más tensos de la semana en La Sexta.

Los motivos de la caída de Cs en 'Más Vale Tarde'

Por ello, uno de los temas que se trataron en la entrevista el pasado viernes fueron las razones que llevaron a la caída de votos del partido naranja en apenas tres años. Algo que la presentadora quería abordar: “Ustedes dicen que ahora quieren pactar, pero en la época de Albert Rivera fueron los reyes del bloqueo”, subrayaba en referencia a la negativa del entonces presidente de Ciudadanos por pactar con Sánchez para permitir gobernar al PSOE. “El resultado del Gobierno actual es fruto de la negativa de Ciudadanos, que la memoria tiene que valer para todo”, mandaba en un dardo Mendizábal.

Villacís, que lejos de callarse, trataba de explicar que ese desencuentro se produjo también por parte de los socialistas: “También tengo que decir que eso de que el PSOE intentó formar gobierno con nosotros es absolutamente falso. Nunca se produjo una llamada, no es verdad que Ábalos llamase a Ciudadanos”.

Alta tensión entre Villacís y Arrimadas

Pero el momento que hizo que saltasen chispas entre presentadora y vicealcaldesa llegó con las teorías de Mendizábal sobre lo que estaba ocurriendo de verdad entre los bastidores de Ciudadanos. “¿Ve a Rivera puenteando a Arrimadas?”, le preguntaba la periodista. Villacís lo descartaba de manera contundente: “No, eso no está pasando. Y además te lo confirmo, Mamen. Me llevo fenomenal con ellos y te puedo confirmar que eso no está pasando”.

Pero la tensión se encendía aún más cuando la presentadora de Atresmedia preguntaba si era cierto que se estaba cuestionando el liderazgo de Inés Arrimadas. “Eso no es verdad, Mamen. Nunca ha sido verdad, os lo garantizo. Ni una sola vez, nunca, se ha cuestionado el liderazgo de Inés. No se trata de Albert o Inés. Somos un equipo”, respondía muy tajante la representante del partido naranja en el Ayuntamiento de Madrid.