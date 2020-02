 Este es el vídeo que Risto querría hacer desaparecer y que Girauta podría usar en su contra

Mucho se ha hablado estos días de la polémica protagonizada por el presentador catalán Risto Mejide y por el expolítico de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Risto expulsaba a Giruata de su programa 'Todo es mentira' de Cuatro después de que este llamase "gilipollas" a una parte de la audiencia que le había llamado previamente "fascista".

Girauta expulsado de Todo Es Mentira por insultar a la audiencia y negarse a pedir disculpas. pic.twitter.com/qDxu5ibJf9 — Indignad@s!! �� (@Sentid2016Comun) February 17, 2020

Girauta se marchaba del plató y no podía reprimirse y recordar que Risto le expulsaba por algo que le había lanzado a la fama como jurado "Tú lo que has hecho es llamar de todo a concursantes, tú has hecho de todo, tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero. Yo no vengo a humillarme ante nadie, aquí queréis hacer la caricatura de la derecha y conmigo no la haréis".

Sobre esta última declaración de Girauta, han sido muchos los que han aprovechado para tirar de hemeroteca y recordar los momentos en los que Risto Mejide ha faltado el respeto a alguien, o directamente lo ha humillado sin piedad.

El incidente del taxista humillado por Risto

Uno de estos incidentes que se han encargado las redes de recordar a Risto fue aquel que quedó grabado en la memoria de muchas personas por lo cruel e innecesario de su existencia. Corría el 4 de octubre de 2017, solo 3 días después del referendúm ilegal en Catalunya, y Risto Mejide viajaba en taxi junto a su pareja la influencer Laura Escanes.

En un momento dado, Risto pide al taxista que apague la radio ya que estaban hablando, según Risto, mal de los catalanes. A regañadientes, este taxista quita la radio y le recuerda a Risto que "ha alquilado el servicio del taxi, no lo ha comprado".

Ante esta respuesta del taxista, Risto decidió pedir la hoja de reclamaciones. Con el presentador exigiendo esto, el taxista decide pedirle, ya que no le conocía como un personaje público, su DNI para identificarlo.

La inmadura respuesta entonces de Risto fue sacar su móvil, y sin permiso del taxista, se puso a grabar un directo en Instagram que pudieron ver miles de personas, donde Mejide enfocaba directamente la cara del anónimo conductor a lo que añadía una lectura de su número de matrícula y licencia.

Hola. Me llamo Risto Mejide y como me creo por encima de todos, voy a humillar a un taxista ante mis seguidores. pic.twitter.com/NwydJdi4OZ — Cristian Mas (@CristianMas86) October 3, 2017

Las reacciones no se hicieron de esperar y hasta los propios fans del presentador acabaron criticando duramente su acción. Comentarios del tipo: "Las personas miserables son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. La soberbia ese pecado capital", inundaron las redes sociales que finalmente se veía obligado a pedir perdón. Incluso el propio taxista llegó a afirmar que estaba pensando demandar a Risto tras un acto impropio de alguien en la posición del presentador.

Las disculpas de Risto

En aquella ocasión, Risto tendría que borrar el vídeo a las pocas horas y pedir perdón "Lo reconozco, soy más humano de lo que me gustaría eso estuvo mal. Sobre todo porque en el vídeo no se ve más que un famoso haciendo pública la matrícula y licencia del conductor".

Volviendo al tema Girauta, Risto aprovechó el programa siguiente a la polémica para pedir perdón al expolítico con un tono chulesco, y reconociendo que el se había equivocado pero siempre había pedido perdón. Una declaración que podría valer para el catalán, pero que en redes no sirve de nada cuando se saca a la luz 'los errores' de los que habla. Humillaciones y faltas de respeto en concursos como 'Operación Triunfo' o 'Got Talent'.

Seguro que Girauta se está frotando las manos en su casa con tanto material. Y a Risto, en vez de tanto pedir perdón, quizás debería aprender de los errores del pasado.