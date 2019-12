El acoso de los independentistas a Risto Mejide por decir esto sobre Oriol Junqueras

El presentador catalán Risto Mejide, responsable del espacio 'Todo es mentira' en Cuatro, se ha convertido en el objeto de los ataques de los independentistas más violentos tras la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre el líder de ERC, el condenado por sedición y malversación de dinero público, Oriol Junqueras.

A través de su cuenta de Twitter, Risto Mejide denunciaba "las consecuencias de ser catalán no independentista".

El coste de ser catalán no independentista. Los que lo expresamos, lo sufrimos todos los días. Y pasa también por aguantar insultos como éste. Y no, en mi opinión NO es un preso político. pic.twitter.com/022l4Twoqo — Risto Mejide (@ristomejide) December 19, 2019

Así compartía Risto Mejide un mensaje en el que un usuario le llamaba "imbécil" por asegurar que Junqueras no era "un preso político". "Ahora cuéntame otra vez eso de que no es un preso político. Ahora vuelve a decir que no es un preso político, imbécil", atacaba este independentista violento a Mejide.

No era el único mensaje de este tipo que recibía Risto Mejide, que compartió otros de estos insultos a través de su cuenta de Twitter.

Por fin encuentro al que reparte carnés de catalán. Llevo toda mi vida buscándolo. https://t.co/T5r5RYHOOg — Risto Mejide (@ristomejide) December 19, 2019

A pesar de estos insultos, Mejide se ha reafirmado en su posición, asegurando que considera que Oriol Junqueras no es un preso político, al contrario de lo que defienden los independentistas, que piden su liberación tras la sentencia del TJUE.