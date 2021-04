La vida de José Ribagorda fuera de Telecinco: sus tres bodas en un año y su 'guerra' contra los animalistas

José Ribagorda es un conocido presentador y periodista español. El comunicador es popularmente conocido por haberse convertido en uno de los míticos rostros de Telecinco gracias a los informativos. A pesar de ello, antes de dar el salto a la pequeña pantalla también desarrolló su carrera en la radio. El periodista comenzó en Radio España y, posteriormente, se hizo un hueco como locutor en Cadena COPE. En ese momento, compaginaba su pasión por la radio con colaboraciones en el diario económico Cinco Días. Fue en 1990 cuando logró su primer contacto con la televisión.

Desde sus comienzos frente a los focos, se mostró muy ligado a Mediaset, ya que su primer contrato como presentador fue en Telecinco. En un principio, entró en la cadena provada como colaborador de Luis Mariñas en los informativos. En 1994, pasó a compartir plató con J.J. Santos al frente del informativo nocturno 'Entre hoy y mañana'.​

En 1997 se trasladó de cadena y fue fichado por Televisión Española para ponerse al frente del Telediario en su tercera edición. En el año 2000, Ribagorda se cambió al Telediario de los fines de semana, el que presentó primero con María José Molina, posteriormente con Helena Resano hasta 2003 y, desde diciembre de ese mismo año hasta junio de 2004, con Pilar García Muñiz.

Ese año, el periodista salió beneficiado de la remodelación de los servicios informativos de la cadena pública y fue nombrado subdirectos de 'Los desayunos de TVE'. No obstante, en 2006, regresó a su casa televisiva y fue fichado por Pedro Piqueras para ponerse al frente de Informativos Telecindo del fin de semana. En 2009, pasó a presentar la edición noctura y, en 2010, regresó a los fines de semana.

En 2012, comenzó a presentar 'Cocineros Sin Estrella' en las mañanas del fin de semana pero, actualmente, continúa siendo un rostro habitual de los informativos de Telecinco, concretamente en los fines de semana. Aunque lleva décadas en televisión y es un personaje reconocido, sigue habiendo información que resulta desconocida para sus seguidores.

Su vida amorosa

El periodista lleva la mayor parte de su vida junto a Loles Silva, conocida por ser hija de José Antonio Silva, primer presentador del programa de RTVE 'Informe semanal'. La pareja lleva unida desde hace más de dos décadas. Aunque llevan muchos años juntos y tienen una hija en común, Alexia, la pareja decidió darse el 'si quiero' en 2019.

Además de ser compañeros de vida, también lo son de trabajo. Silva ejerce como directora de contenidos en la web 'De las cosas del comer', espacio donde su marido escribe acerca de cocina, y tiene, además, un catering que recibe el mismo nombre.

Tres bodas en un año

En 2019, la pareja acaparó todos los titulares, ya que se casaron en tres ocasiones. La pareja siempre se ha mantenido muy discreta y suelen evitar el foco mediático, por lo que se casaron en una discreta ceremonia civil, a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Sin embargo, el 15 de septiebre, celebraron su segunda boda. Esta vez, fue celebrada en una finca de Valdetorres del Jarama. Los novios se dieron el 'sí quiero' bajo una carpa blanca tras sellar su amor con los anillos que les facilitó su hija. La ceremonia también destacó por un llamativo toque musical, ya que Pitingo, un gran amigo suyo, cantó para ellos. Miguel Poveda, también estuvo presente en el enlace.

No obstante, lo que muchos no sabían es que, ese mismo verano fue su primera boda. La familia se fue de viaje a Kenia e hicieron un safari en la reserva nacional Masái Mara, donde se casaron. Asimismo, participaron en las labores que lleva allí a cabo la ONG Anidan y compartieron unos días con miembros de una tribu Masai. "En Massai Mara, en la Mañata, donde nos casamos por el rito Maasai, hay una escuela pequeña creada por nuestro hacedor de sueños cumplidos. Compramos pupitres para los niños y hoy han llegado", confesó la propia Silvia en su cuenta de Instagram.

Poco después, el presentador se pronunció en una entrevista para 'El Mundo': "Nos casamos porque surgió, nos apeteció. Nos surgió la primera boda por mediación de un amigo en Kenia y celebraros allí con el rito masái. Luego, celebramos nuestra propia boda en casa y luego tuvimos una celebración ya oficial en el ayuntamiento. Solo surgió así".

Su estrecha amistad con Pitingo

El presentador de informativos mantiene una estrecha relación con Pitingo. La amistad entre el cantante y Ribagorda surgió hace años de una manera muy llamativa. Fue Pitingo quien explicó, durante un concierto que ofreció en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid en el que el periodista se encontraba entre el público, a sus fans como había surgido esa amistad entre ambos.

"Está aquí mi hermano Pepe Ribagorda, que lo quiero y lo adoro, siempre me ayuda mucho. Es una maravillosa persona a la que conocí de una forma muy graciosa. Me fui a vivir a las afueras de Madrid y me escribió por Twitter un mensaje privado. Me dijo que no nos conocíamos de nada pero que me quería invitar a un cocido. Me comí todo el cocido y desde entonces somos como hermanos, es como si nos conociéramos de toda la vida", contaba el artista.

'Guerra' contra los animalistas

El conductor de los informativos de Telecinco es un gran amante de los toros y siempre que puede acude a ferias taurinas. Por este motivo, muchas veces ha sido muy criticado por los animalistas. Sin embargo, el siempre se ha declarado taurino y ha asegurado que tiene "muchísimos más mensajes de apoyo por informar de tauromaquia que críticas".

"Los toros no van a desaparecer, eso ya lo doy por hecho. ¿Son momentos difíciles? Sí. Pero es tal el impacto que tienen, es tal el arraigo, es tan alta y tan numerosa la afición, que los toros, por mucho acoso que estén sufriendo por los sectores animalistas, no van a desaparecer. Porque ese acoso, además, es contraproducente para ellos mismos. Porque están reactivando a muchos aficionados que se están movilizando mucho en redes. Y yo creo que, en cierto modo, el acoso puede llegar a ser hasta un estímulo", opinó el periodista para una entrevista de 'El Mundo'.

"El torero es el gran amante, el gran defensor del toro. Y los aficionados igual. Yo creo que es una causa hasta animalista. Porque se defiende al toro, se defiende un ecosistema, se defiende una raza, que si no se extinguiría, y se defienden muchísimos puestos de trabajo. Y eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Aquí no estamos defendiendo solo un espectáculo, estamos defendiendo mucho más", afirmó.

Blog sobre comida

Además de la comunicación, el periodista es un apasionado de la gastronomía. Uno de los recuerdos de su infancia que más añora está relacionado con la cocina de su madre. Según ha contado en una entrevista, solía subirse a una silla para robarle a su madre las croquetas o para intentar participar en la elaboración de un plato.

Desde entonces, siempre se ha mostrado muy interesado por el mundo de las cocinas. Tanto que tiene su propio catering, ha publicado dos libros, 'Cocineros sin estrellas' y 'De las cosas del comer', y tiene su propio blog, 'De las cosas del comer'. En su propio espacio, comparte recetas y consejos. Asimismo, publica vídeos en los que charla, entre fogones, con otros personajes conocidos como Flo, Carlos Latre o Enrique Ponce. Su mujer es la directora de contenidos de la página.

Otras aficiones

Además de la cocina y los toros, es un gran amante de los animales. Le encantan los animales domésticos, por lo que convive con cuatro pájaros, dos mastines y un gato. En su tiempo libre, además de disfrutarlo con su familia, le gusta pescar, leer y descubrir restaurantes, tengan o no estrellas. Estos los suele compartir en su blog con sus lectores.

De la misma manera, en sus días libres, le gusta tomarse una churros con chocolate para desayunar, aunque sus favoritos están en San Ginés. También suele aprovecha para irse a comer de menú en tabernas típicas españolas, las que le gustan aún más si tienen decoración taurina.