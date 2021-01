José Ribagorda y Ángeles Blanco dan la nota en Telecinco con su particular despedida: "Nos vamos con él"

José Ribagorda y Ángeles Blanco son los rostros de los informativos de Telecinco cada fin de semana. Tal y como ha reconocido ellos mismos en algún que otra ocasión delante de las cámaras, los últimos meses están siendo complicados para hacer periodismo, ya que la intensidad de la pandemia y también otros asuntos de gran relevancia informativa están marcando un ritmo intenso en lo referente a la actualidad.

La intensidad informativa de 2021

A todo ello se une un comienzo de año bastante movido en cuanto a información se refiere: el asalto al Capitolio, el nombramiento de Joe Biden, el futuro de las elecciones en Cataluña y el terrible paso de la borrasca Filomena por nuestro país han sido algunas de las notas que han ido escribiéndose en los primeros compases de este año 2021, sin perder atención a la vacunación, tan necesaria para hacer frente a la pandemia de la mejor forma posible.

A este punto se unen las curiosas despedidas, y también pasos, que se han hecho virales en el plató de los Informativos de Telecinco. En los últimos meses hemos asistido a curiosas formas de comenzar un informativo por parte de Pedro Piqueras, recibiendo el paso desde 'Sálvame' y también despedidas: como la de la pasada semana cuando tradujo al español el nombre de la serie que venía después de repasar toda la actualidad de la jornada.

La particular despedida de Ribagorda y Blanco

En este sentido, José Ribargorda y Ángeles Blanco han decidido poner su broche particular a este fin de semana, ya que no volverán a ponerse delante de las cámaras hasta el próximo sábado. Por ello, Ángeles Blanco se ha encontrado con la particular respuestas de su compañero.

"Termina el fin de semana y como saben, nosotros nos vamos con él. Pero recuerden que la información regresa a Telecinco a las siete de la mañana. Nosotros estaremos de vuelta el próximo sábado", ha apuntado la presentadora. En este momento, antes de pronunciar su despedida, Ribagorda ha lanzado la siguiente pregunta, "A ver qué nos encontramos", una frase que ha despertado la risa y la sonrisa de su compañera que también ha pensado que la intensidad informativa de estos días también se harán notar dentro de unos días. "Calla, quedan muchos días por delante", ha apuntado la periodista entre risas.

Sencillamente MARAVILLOSO la manera de finalizar el informativo @AngelesBlancoTV y @joseribagorda@informativost5 “A ver que nos encontramos la semana que viene” pic.twitter.com/mUZ29sFQcA — TVMASPI (@sebas_maspons) January 24, 2021

Por delante unas semanas de mucha intensidad informativa, tanto en lo que se refiere a la pandemia y también a la política, ya que el próximo fin de semana comienza la campaña electoral de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, siempre que no se produzca un aplazamiento de la fecha. Este hecho conllevará también el nombramiento de un nuevo ministro de Sanidad, ya que Salvador Illa se centrará en la campaña del PSC.

