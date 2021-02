Vicente Vallés rescata un vídeo de Iglesias sobre Hasél que Podemos querría ocultar: "Problemas psiquiátricos"

El periodista de Antena 3, Vicente Vallés, ha tirado de hemeroteca este jueves para dar un baño de realidad al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, quien en las últimas horas su formación ha alentado las diversas violentas protestas que han tenido lugar en diferentes lugares del país.

Este miércoles por la noche, por ejemplo, Madrid y Valencia han vivido altercados en sus principales vías que se han saldado con 16 detenidos y varios policías heridos.

El apoyo de Unidas Podemos a Pablo Hasél

Todo ha surgido después de que destacados líderes de la formación morada hayan trasladado su apoyo al rapero Pablo Hasél así como a los manifestantes que han protestado de forma violenta durante ya tres noches por el encarcelamiento de Hasél.

Este ha sido condenado por un juzgado por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y por injurias a la corona, una pena que este jueves se ha visto cómo se incrementaba tras la resolución judicial que ha dictado el juzgado de Lleida que condena a otros dos años más de cárcel al rapero por haber amenazado a un testigo durante un juicio.

Bajo este paraguas, y ante las manifestaciones que solo este miércoles se han saldado con 16 nuevos detenidos en la ciudad condal y en Valencia, la facción deUnidas Podemos del Gobierno ha salido en defensa del rapero así como de la liberta de expresión. El primero en hacerlo ha sido su portavoz, Pablo Echenique, quien en las últimas horas golpe de tuit ha mandado todo su apoyo a los "antifascistas".

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

No ha sido el único en hacerlo, ya que otros destacados dirigentes han denunciado la situación del rapero. Pablo Iglesias en sede parlamentaria la ha comparado con la expresidenta Cristina Cifuentes, absuelta recientemente por el 'caso Máster'.

En último caso, el coportavoz del partido, Rafael Mayoral, ha evitado condenar de manera explícita lo sucedido este miércoles y ha asegurado desde el Congreso de los Diputados que es necesario un proceso de "profundización democrática" en nuestro país.

El baño de realidad de Vallés a Iglesias

Todas estas palabras son las que han motivado que este jueves el presentador de los Informativos de Antena 3 haya querido tirar de hemeroteca para recordarle a Iglesias sus palabras sobre Hasél no hace mucho.

"A pesar de que Podemos ha mostrado a Hasél la realidad es que el rapero ha renegado varias veces de la formación, en una entrevista junto a Valtònyc hablaban de una fórmula para el cambio, hablaban de la violencia", ha arrancado afirmando el periodista. Para ello el comunicador y vencedor de varios premios ha puesto vídeos en los que el propio rapero, acompañado del fugado Valtònyc criticaban a la formación morada.

Sin embargo, ha dictado sentencia cuando se ha hecho eco de un vídeo que este jueves ha vuelto a ver la luz. "Hoy en las redes sociales ha figurado un vídeo de algunos años, se trata de una entrevista a Pablo Iglesias en la que Pablo Hasél le planteaba una pregunta. Escuchen la pregunta y la respuesta", afirmaba el periodista.

Nuevo zasca de Vicente Vallés a @PODEMOS.



La volubilidad de Podemos en dos minutos ⬇️ pic.twitter.com/DjwqyjPUhI — Javier C. Cordovilla �������� (@Cordogaspar) February 18, 2021

En el vídeo el rapero pedía a Iglesias que resolviera a quién preferiría asesinar antes, algo que Iglesias resolvía de forma tajante: "Dios mío, a ninguno, me gustaría que hubiera leyes para poder a juzgar gente como esta. Con esta gente que ni se acerquen a mí, no queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, son psiquiátricos".

