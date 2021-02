Vicente Vallés enseña a Puigdemont su 'cruda realidad' citándole sus sueños incumplidos: "El huido"

Vicente Vallés, director de los Informativos de Antena 3, ha analizado este lunes algunas de las principales claves que han marcado la jornada electoral en Cataluña, una de ellas la presencia de Puigdemont en Bruselas, desde donde siguió la jornada electoral conectada con sus compañeros de JxCat a través de una pantalla.

La cita de los catalanes con las urnas dejó muchos titulares desde primera hora de la mañana, ya que existían muchas incógnitas respecto a cómo iba a ser la constitución de las mesas por la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Al final, las primeras horas marcharon con una cierta normalidad y se consiguió llegar al cierre de los colegios a las 20:00 de la tarde. En el escrutinio, marcado por la baja participación, quedó constancia de la victoria del PSC de Salvador Illa, seguido muy de cerca por partidos como JxCat o ERC. Otra noticia que dejo la noche electoralfue la irrupción de Vox en el Parlamento de Cataluña con 11 diputados y la importante caída de Ciudadanos y Partido Popular, con seis y tres escaños respectivamente.

Ahora, todavía existen muchas incógnitas sobre el futuro político de Cataluña, ya que todas las apuestas dependerán de las diferentes negociaciones entre las fuerzas políticas más votadas, aunque el candidato del PSC, Salvador Illa, ya ha señalado que se presentará a la investidura pase lo que pase.

Las claves de la noche electoral papra JxCat

En esta noche electoral, la mirada estuvo puesta sobre la sede de JxCat, formación que quedó por debajo de ERC en su intención de liderar la opción independentista en Cataluña. La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha logrado unos resultados electorales que se sitúan por debajo del PSC y ERC, perdiendo la hegemonía del independentismo, ya que en las pasadas elecciones catalanas se impuso a los republicanos por 34 a 32 escaños.

La lista de sueños rotos de Carles Puigdemont, por Vicente Vallés

Aparte de Borràs, otro de los protagonistas en la sede de JxCat fue Carles Puigdemont. Sobre él se ha pronunciado Vicente Vallés este lunes, citando algunos de sus sueños frustrados tras estas elecciones: "Otro protagonista de estas elecciones es el que fuese presidente catalán, el fugado Carles Puigdemont, que siguió la jornada electoral desde su mansión de Waterloo, en Bélgica. No ha sido el mejor día para Puigdemont. Su sueño, cuando huyó fue el de volver para recuperar la presidencia de la Generalitat. Pero ya han pasado tres años y eso no ha ocurrido todavía, y lo peor para él es que ahora ni siquiera su partido, que le guardaba el sitio, ha sido el más votado entre los independentistas. En su discurso de anoche, Puigdemont no hizo autocrítica. Prefirió hablar del independentismo en términos generales".

