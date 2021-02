Pablo Hasél reniega de su defensor Pablo Iglesias: "Hay que tener jeta"

Pablo Hasél ha sido detenido por los delitos que cometió. Es algo que los exaltados que en la noche de este miércoles destrozaron y vandalizaron ciudades como Barcelona, Madrid o Granada, parecen no haber entendido. Algo contra lo que el mismo Pablo Echenique o los más destacados líderes de Podemos tampoco estarían del todo conformes. Desde el partido 'morado' se ha tratado de generalizar el discurso de que en España no habría "normalidad democrática", y que los violentos que sembraron el caos la pasada noche, eran tan solo manifestantes en busca de "libertad".

A pesar de esta curiosa defensa a ultranza que Iglesias y su partido han realizado de Pablo Hasél, no ha tardado en circular un curioso vídeo en las redes sociales. Se trata de una conversación desenfadada entre el mismo Hasél y el fugado Valtonyc. Su opinión sobre Podemos, no gustará a Pablo Iglesias.

Las palabras de Pablo Hasél que retratan a Pablo Iglesias

Se trata de un breve fragmento, de una conversación entre amigos, entre camaradas de ideología que no dudan en cargar contra los políticos del sistema que no comulgan de sus ideales revolucionarios. "¿Si hacemos la revolución por las armas no es por la vía democrática?", comenzaba preguntándose Hasél en el vídeo :"Y ahora nos llaman sectarios por no apoyar a Podemos", continuaba relatando ya sobre el partido que dirige Iglesias.

Escuchad esto y avergonzaos de haber dedicado un solo segundo a defenderlos.

Son miserables. pic.twitter.com/13Kh22JcSr — Carina Mejías (@CarinaMejias) February 17, 2021

"Nosotros, al principio, también fuimos embaucados por los Pablo Iglesias y Monederos de turno, porque no se habían desnudado tanto, porque no sabíamos de qué pie calzaban... Pero sí que hubo camaradas que nos avisaron: "Esta gente no son agua clara, que son unos reformistas de mierda, unos trotskistas, etcétera", cargaba.

Valtonyc, envalentonado por las críticas del camarada Hasél, criticaba a Podemos por "ser la pata zurda del fascismo", a lo que el mismo Hasél añadía un simple: "Poltronas", remarcando el objetivo que a su parecer tienen los políticos de Unidas Podemos que hoy les defienden de entrar en la cárcel provocando graves disturbios.

Las protestas de Madrid y los detenidos

El juez de Instrucción número 46 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha dejado esta tarde en libertad a trece de los 19 detenidos en los disturbios de anoche en el entorno de la Puerta del Sol que habían sido puestos esta mañana a disposición judicial, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Los graves altercados de anoche en los alrededores de Sol se iniciaron en una manifestación en apoyo al rapero Pablo Hasél tras ser encarcelado dejando casi una veintena de detenidos y 55 heridos, entre ellos agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid.

De los diecinueve detenidos, han comparecido ante el juez trece al ser el resto menores de edad y quedar a disposición de la Fiscalía de Menores. Se les acusa de un delito de atentado a la autoridad y no se les han impuesto medidas cautelares.