Vicente Vallés analiza la "pasión" del "matrimonio Iglesias-Sánchez": "Se aprecia la frialdad"

Vicente Vallés se ha convertido en un presentador muy polémico por sus constantes opiniones sobre el Gobierno de coalición durante los informativos de Antena 3. Como consecuencia, la mayoría de sus comentarios van dirigidos a Pablo Iglesias, generando así un conflicto mediático entre ambos. Esto se debe a que, tanto el político como el periodista, suelen dedicarse algunas palabras durante sus discursos.

Este miércoles, Vallés lo volvió a hacer y compartió con sus espectadores un vídeo en el que analizaba el comportamiento de Iglesias y Sánchez durante su participación en el Congreso de los Diputados para demostrar el deterioro de "su matrimonio".

"Han sido los propios socios de gobierno los que han querido que se notara que no están, digámoslo así, en el momento más apasionado de su matrimonio...", comenzó diciendo el presentador. "Lo podrán apreciar con un par de ejemplos. Vean como los diputados del PSOE aplaudían a Pablo Iglesias hace dos semanas", explicó para dar paso a unas imágenes.

"Me preocupo por los parados, me preocupo por la gente que no accede a una vivienda y por todos los españoles", dijo el líder de Podemos hace dos semanas, en el pleno celebrado el 2 de febrero. En el vídeo se puede ver como, tras sus palabras, el político fue respondido con aplausos.

"Esto ocurría el 2 de febrero, pero llegados a este 17 de febrero, vean la displicencia con la que los diputados del PSOE, los ministros socialistas y el propio Presidente del Gobierno han acogido el discurso de Pablo Iglesias y cómo los diputados de Podemos han ignorado también el discurso de Pedro Sánchez", señalaba el conductor del espacio para presentar las imágenes que emitiría el espacio a continuación.

Vicente Vallés a Sánchez e Iglesias: "No están en el momento más apasionado de su matrimonio" pic.twitter.com/olO5gUDBrB — TVMASPI (@sebas_maspons) February 18, 2021

"Se aprecia una cierta frialdad"

"Ojalá, ojalá hubiera hoy plena normalidad democrática. Pero, si no la hay, es, precisamente, por lo que su partido ha hecho a la democracia española", decía Iglesias este miércoles. Unas palabras que apenas recibieron aplausos. Además, en el vídeo se puede ver como Sánchez no hace ni el amago de aplaudir a su "socio".

"España es una democracia plena, una democracia que figura entre las 23 democracias plenas del mundo y la extensión de derechos y libertades, que es en lo que está este Gobierno", declaraba Sánchez, llevando así la contraria a las palabras de Iglesias. De igual manera, mientras el resto de diputados del Partido Socialista aplaudían al Presidente, Iglesias se mostraba distraído, mirando el móvil y sin intención de apoyar las palabras de Sánchez.

"Se aprecia una cierta frialdad mutua. Al PSOE le molesta la actitud que, últimamente, tiene Pablo Iglesias de cuestionar la democracia española. Y, de hecho, hoy, Sánchez ha dicho justo lo contrario. En Podemos creen que los socialistas intentan ningunear a la ministra Irene Montero y ya lanzan alguna amenaza contra sus socios, pero el poder une mucho", concluyó el presentador de informativos.