Vicente Vallés desnuda las contradicciones de Ábalos sobre las negociaciones de Sánchez con Bildu

Vicente Vallés, presentador de los Informativos de Antena 3, ha analizado en el programa de este lunes los últimos acercamientos de Bildu al Gobierno de Sánchez en España y al Partido Socialista en el País Vasco. En este sentido, se ha referido al encuentro que ha tenido lugar entre el líder de Bildu, Arnaldo Otegi y la coordinadora de Podemos en Euskadi, Pilar Garrido. Este movimiento vuelve a demostrar la voluntad de diálogo y de acercamiento entre Bildu y los Gobiernos liderados por el PSOE y, en el caso nacional, apoyado la formación de Pablo Iglesias.

Desde el partido morado vasco, Garrido ha considerado "acertadas" las "voces" que desde el Partido Socialista buscan fortalecer la mayoría de la investidura, y ello pasa por integrar a EH Bildu en el tablero político nacional.

El análisis de Vicente Vallés sobre el acercamiento del PSOE a Bildu

Estas declaraciones las ha pronunciado después de la reunión que ha mantenido con Otegi, y que está dentro de la ronda de contactos de la formación morada con diversas formaciones políticas. En este sentido, la líder de Podemos en el País Vasco ha aplaudido a los líderes del PSOE que han visto como "un paso positivo" que Bildu participe en las instituciones y así mantener en el tiempo la mayoría que permitió a Pedro Sánchez convertirse en presidente del Gobierno en 2018, tras presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy: "Las voces del PSOE que apuntan en esa dirección me parecen las acertadas".

El PSOE miente descaradamente, como siempre.



No tienen vergüenza ni la conocen. pic.twitter.com/nQDOeWVhLK — Hugo Manchón (@hugomanchon) November 16, 2020

Estas palabras han sido analizadas por Vicente Vallés, que ha querido hacer la siguiente reflexión en su primer informativo de esta semana: "Hoy en la sede de Bildu en San Sebastián, la coordinadora de Podemos en el País Vasco, que también forma de la ejecutiva del partido en el ámbito nacional se ha reunido con Arnaldo Otegi. Es un gesto, otro más, de los acercamientos de los partidos del Gobierno de la Nación en búsqueda de su apoyo a los Presupuestos, pero con un nuevo ingrediente. La responsable de Podemos en el País Vasco que el partido de Otegi no solo está negociando con el Gobierno, también está planteando sus propias exigencias como cualquier otra formación política".

"Podemos reconoce que hay exigencias por parte de Bildu a cambio de su voto a favor de los Presupuestos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero el PSOE se niega a reconocer que existan negociaciones o acuerdos. Hoy se ha reunido la Ejecutiva del partido y el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha ocupado gran parte de su rueda de prensa en decir que los socialistas no tienen ningún pacto con Bildu", ha explicado Vallés.

La postura de José Luis Ábalos sobre Bildu

En este sentido, ha aparecido un nuevo protagonista en esta historia, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que tras la Ejecutiva del Partido Socialista en la calle Ferraz ha querido negar cualquier tipo de negociación con el partido de Otegi: "Ha dicho varias veces la palabra pacto y no hay pacto. No hay acuerdo, insisto, no hay ningún acuerdo. Estamos escuchando barbaridades".

Por último, Vicente Vallés ha puntualizado las palabras de Ábalos, señalando que a muchos de los periodistas que estaban presentes de forma telemática en la rueda de prensa les costaba creer la postura que se había tomado desde la calle Ferraz: "El primer objetivo del PSOE ha sido desmentir que haya pacto con Bildu. Su éxito ha sido limitado a la vista de las muchas veces en las que el ministro Ábalos ha obligado a negarlo, no parecía que los periodistas que preguntaban diesen demasiado crédito a esa negativa".

También te puede interesar

Vicente Vallés destapa en Antena 3 las verdaderas intenciones de Sánchez con su comité de la desinformación

La inédita consecuencia que ha tenido para Vicente Vallés los 'palos' a Sánchez e Iglesias