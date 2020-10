La inédita consecuencia que ha tenido para Vicente Vallés los 'palos' a Sánchez e Iglesias

Vicente Vallés está de enhorabuena. El presentador de los informativos de Antena 3 en su edición de noche ha conseguido este mes de septiembre superar por primera vez a Pedro Piqueras (Telecinco) y convertir su espacio en el más visto.

El periodista madrileño ha cerrado septiembre con un 17,5% de share, lo que supone una ventaja de 2,4 puntos sobre su principal rival (15,1%). Carlos Franganillo se sitúa muy lejos de su competencia y se conforma con un 12% en TVE.

Es el primer triunfo de Vallés desde su llegada a Antena 3 en 2016. Hasta ahora, el informativo del mediodía presentado por Sandra Golpe era el líder indiscutible de su franja, pero la audiencia por la noche optaba por Piqueras. Ahora, las tornas han cambiado y Antena 3 se convierte en la primera opción.

Dos factores explican el cambio de liderazgo en la pelea por la audiencia de los informativos. El primero, y muy importante, es el aterrizaje de 'Pasapalabra' en Antena 3. El programa presentado por Roberto Leal se ha ido consolidando y, actualmente, gana casi todos los días a "Sálvame". Una inyección de audiencia que después permanece en Antena 3 cuando arraca el informativo de Vallés.

El otro gran factor es el auge en la popularidad que ha cosechado Vicente Vallés tras convertirse en blanco de las críticas por parte de sectores de la izquierda y ser señalado directamente por Pablo Echenique o Pablo Iglesias. El periodista ha realizado en sus informativos análisis relacionados con temas de actualidad, como la implicación de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, en el caso Dina, o la gestión que el Gobierno de España ha hecho durante el estado de alarma.

En junio, Vallés sufrió las críticas por parte de ciertos políticos de la formación morada, entre ellos el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que a través de su cuenta personal en Twitter cargaba con mucha dureza contra el presentador de Antena 3. Estas críticas recibieron las protestas y la denuncia de muchos rostros conocidos de nuestra sociedad, política y también periodismo. "Lo que le pasa es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos", escribió Echenique.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — Pablo Echenique (@pnique) July 4, 2020

Días después, fue el propio vicepresidente Iglesias el que aprovechó su lugar en el Consejo de Ministros para atacar al periodista. "En una democracia todos los poderes son objeto de crítica. También el mediático. Aunque hay algunas críticas que he leído que no comparto. Se ha llegado a llamar 'cloaquín' a Vicente Vallés. No me gusta, y lo dice alguien que sabe lo que es ser insultado. Pero también hay que naturalizar que cualquiera está sometido a la crítica y al insulto", dijo.

LA REACCIÓN DE VICENTE VALLÉS A LAS PALABRAS DE IGLESIAS

Según ha confesado el periodista, respecto a que si sintió esas palabras como una manera de ejercer presión o de poner a un periodista en el paredón, recibió esas declaraciones como "un ejemplo de cierta sutileza", aunque "no la mejor". "Recuerdo que yo iba en el coche cuando dijo eso Pablo Iglesias, tenía la radio puesta y lo iba escuchando en directo. Y lo primero que pensé cuando lo escuché es: '¡Cómo ha cambiado mi vida en los últimos años!'", reveló.

"periodistas" como Inda, y otros pediorista de la extrema derecha Fascista Española y camuflados de la izquierda todo por la pasta, como (Ferreras, Antonio Maestre, Ana Pastor) etc... atacan a podemos, yo te seguiré Pablo Iglesias.

Vicente Vallés eres un #Cloaquinpic.twitter.com/Y85zSSbrZG — ED209 Infectious (@Antifachas10) July 8, 2020

Y añadió: "Me llamó mucho la atención y me hizo hasta gracia en ese momento. Es verdad que luego se habló de muchas cosas, de las presiones y tal… Yo me lo tomé con un poquito más de filosofía. Pero también me preocupó que, con tantos y tan graves problemas como tiene el país en este momento, en una rueda de prensa con cuatro miembros del Gobierno se estuviera hablando de periodistas".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Vicente Vallés desvela cómo se enteró de que Iglesias le había criticado en el Consejo de Ministros