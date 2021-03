Vicente Vallés responde al señalamiento de Podemos y Dina Bousselham: "No soy el único..."

El periodista Vicente Vallés ha concedido una entrevista para analizar la actualidad para 'El Mundo', En el diario, han contado cuál es la rutina diaria a la hora de elaborar el informativo que él presenta. Un espacio que acumula casi a 3 millones de espectadores en cada edición. Vallés forma parte de un equipo de 300 personas que trabajan para producir la mejor información. En un momento dado de la entrevista, le preguntan por 'La Última Hora', el medio que dirige Dina Bousselham exasesora de Podemos. Un diario que suele señalar al periodista. Así se ha pronunciado sobre esta cuestión: "No soy el único, es muy fácil encontrar este tipo de cosas sobre muchos periodistas. Tampoco le presto atención, no pierdo el tiempo".

En estos términos se ha referido, por tanto, al medio de Bousselham y a los reproches que recibe del mismo. Una crítica indirecta a todo el entorno de Podemos.

De igual forma, el periodista de Atresmedia ha opinado sobre el uso que hacen de sus vídeos tanto partidos políticos como numerosos usuarios para crear debate en redes sociales. "Que alguien quiera colgar mi vídeo en Twitter y generar discusión, pues bueno. Twitter es un mundo paralelo que me interesa poco, me interesa el mundo real. Cada cual puede hacer lo que considere oportuno. Hay periodistas muy activos en Twitter, yo lo uso muy poco", aseguraba. Además, añadía que "desde hace unos años me interesa poco porque se ha convertido en un lugar en el que no se puede debatir sino que la gente tiende a insultar o aplaudir".

Respecto a la función de la prensa, Vallés cree que los que llegan al Ejecutivo tienen el poder porque se lo han ganado pero también la responsabilidad. Por eso, asegura que el principal trabajo de los periodistas es fiscalizarlos sean del partido que sean. "Creo que se entiende con mucha claridad", sentenciaba.

Así, sin pelos en la lengua y bastante directo, ha trasladado el periodista la visión que tiene de su labor informativa.

Vicente Vallés ha sacado a la luz el dato que Salvador Illa ocultó como ministro: "Durante meses"

El periodista Vicente Vallés ha recriminado la lentitud del Gobierno para proporcionar a la ciudadanía española un dato sobre la covid-19. Este martes, el Ejecutivo confirmaba que 29.408 personas habrían fallecido en residencias de mayores por covid-19 desde marzo de 2020. Casi un año después del comienzo de la pandemia.

A esta noticia se refería el reputado presentador de Antena 3 en el informativo, recriminando la tardanza al exministro de Sanidad, Salvador Illa: "Una de las consecuencias más terribles ha sido y es la muerte de personas mayores. Muchas de ellas en residencias. En abril del año pasado, un mes después del confinamiento, se le preguntó al ministro de Sanidad por los datos de muertes en residencias. Salvador Illa se comprometió a darlos muy pronto".

Finalmente no ocurrió. Sanidad ha dado el dato (que refleja la evolución de la pandemia perfectamente) casi un año más tarde.