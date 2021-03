La profecía de Pérez-Reverte sobre el final del Gobierno PSOE-Podemos: "Lo sigo pensando"

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte siempre se ha caracterizado por compartir su opinión sobre los asuntos de actualidad de nuestro país. En este caso ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que rescata una entrevista que concedió hace unos meses en 'La Sexta Noche' de LaSexta, en la que aseguraba que Pedro Sánchez "matará a Iglesias".

"Estos días, los amigos tuiteros están rescatando esto. Es de hace cinco meses, pero sigo pensando lo mismo, incluso más", ha escrito Pérez-Reverte.

En la entrevista, publicada el pasado 17 de octubre, Reverte habló de la figura de Pedro Sánchez y aseguró que "realmente no le importa nada, le importa un huevo de pato, es inmune a la hemeroteca, es ambicioso, sin escrúpulos, valiente, es un 'killer', los ha matado a todos, y a los que no ha matado los va a matar".

En este punto, es escritor continuó diciendo que "mató a Rajoy, mató a Felipe González, mató a Alfonso Guerra" y además, a su juicio, "matará al rey si puede". No obstante, el popular escritor también se refirió a Pablo Iglesias, al que "no ha matado porque lo necesita pero cuando llegue el momento lo hará. Cada vez que le abraza está buscando el lugar de la costilla donde le meterá la navaja".

En la entrevista de LaSexta, el escritor se refirió a Pedro Sánchez como un "personaje maravilloso". "Soy un fan, en este país de políticos moñas y mediocres por lo menos este tío tiene agallas, va a donde va y le importa un carajo todo. Soy fan de la Guardia Civil, de Leo Harlem y de Pedro Sánchez", dijo hace cinco meses el popular escritor.

Como ya viene siendo habitual, los seguidores y usuarios de Twitter han compartido su opinión con el escritor. Algunos de ellos han discrepado con Pérez-Reverte, pero la gran mayoría se muestran a favor de sus declaraciones y las han apoyado.

Una pregunta ¿se puede ser fan, sin compartir esa manera de actuar del personaje?. Porque yo no aguanto la hipocresía del mismo, aunque me gusta la idea de que algún día hunda a Iglesias, pero no un rato, sino ¡¡¡para siempre!!!