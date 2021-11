Un vecino de La Palma deja muda a Susanna Griso por lo que hace en plena entrevista: “No es justo”

José Andrés, vecino de La Palma y afectado por los efectos del volcán, dejaba muda a la presentadora de Antena 3, Susanna Griso, por lo que hacía en plena entrevista 60 días después del comienzo de la erupción. Todo ello a raíz de una pregunta de la comunicadora de 'Espejo Público' acerca de qué ha ocurrido con las ayudas prometidas por el Gobierno a las personas que han perdido sus casas o sus pertenencias en la isla de la provincia tinerfeña.

Y es que, el pasado 3 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un plan de ayudas de 206 millones de euros para los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Esta nueva línea de ayudas se destinará "de manera urgente", aseguraba el líder del Ejecutivo, a la reconstrucción de infraestructuras, entre ellas el suministro de agua, para el sector agrícola y el turístico, para el fomento del empleo y como incentivos fiscales.

Sólo dos días después, de nuevo Sánchez anunciaba la exención tributaria en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades de todas las ayudas que perciban los ciudadanos de La Palma por la destrucción de viviendas y edificios causada por el volcán.









El enfado de un vecino de La Palma en Espejo Público



Cuando se cumplen 60 días del inicio de la erupción, el matinal de Antena 3 ha querido trasladarse hasta la zona de la devastación para conocer la situación de los vecinos, como José Andrés. “Te quería preguntar qué perspectivas tenías de tener casa, porque llama la atención que, 60 días después, no se haya entregado ni una sola casa a las más de 500 familias que las necesitan. ¿Qué te dicen a ti?”, le preguntaba la presentadora del programa, Susanna Griso.

“La mía, de momento, la tengo en pie. Yo lo que pienso es que están haciendo las cosas muy mal”, declaraba el vecino de la isla. “Había 18 casas desde el tercer día del volcán. Mira la fecha a la que estamos y todavía no han repartido nada, ni casas ni ayudas de fuera ni nada. ¿A qué viene la gente? ¿A sacarse fotos y a quedar bien por la tele?”, criticaba duramente José Andrés sobre los diferentes dirigentes políticos, en especial Sánchez, que han acudido a La Palma en repetidas ocasiones y que se han tomado fotos junto al volcán. “No lo veo justo, hay que estar aquí y sufrirlo como lo estamos sufriendo”, clama.

Los palmeros son gente de bien, las personas más calmadas del mundo, pero lo que les está haciendo Pedro Sánchez, prometer ayudas en vano, les acabará haciendo explotar más que el volcán de Cumbre Vieja. Aquí un testimonio claro ?? pic.twitter.com/TzNo2cMKyB — Tertulianadastelevisivas (@Tertulianadast1) November 18, 2021









Susanna Griso se queda muda



En ese momento ocurría algo que no parecían esperarse en plató y, mucho menos, la presentadora de 'Espejo Público': el invitado comienza a reírse descontroladamente. La comunicadora catalana, confundida, preguntaba en directo: “Te ríes por no llorar, ¿no?” A lo que respondía el vecino isleño de manera contundente: “Sí”.

“Ahí hay un dinero que han entregado, no cabildos ni ayuntamientos, asociaciones de vecinos, gente de fuera, y nadie ha visto nada. Te meten en un hotel allá que con la ceniza no puedes ni salir fuera, pero económicamente no te dan nada”. En palabras del vecino, todavía hay mucha gente que no tiene ni dónde pasar la noche: “Hay gente viviendo dentro de los coches. La realidad no es lo que dicen por ahí”, concluye.