Una sanitaria revela en 'El programa del verano' cuáles son las secuelas del covid que arrastra: "Hay días..."

Isabel Silva es sanitaria víctima del covid persistente y ha contado su historia en 'El programa del verano'. Silva se encuentra en un estado de salud bajo y tiene una gran afonía. La afectada ha querido explicar cuál es su situación laboral actual y los problemas que arrastra: "Estoy de baja, pero no la baja que debería tener porque al ser sanitaria se me acaba, no sé qué va a pasar conmigo cuando se acabe. Tengo también problemas de visión, hay días que no puedo andar, necesito ayuda para bañarme y cuando lo hago tengo para descansar".

Además, añadía que "por ley los sanitarios deben de tener una baja por accidente laboral" y que "no se están cumpliendo los protocolos". Esta sanitaria también ha querido lanzar una reivindicación asegurando que aunque ella esté mal "hay que dar un poco de visibilidad a esta enfermedad, que se sepan las condiciones en las que estamos los enfermos. Tenemos una lucha constante por el reconocimiento del covid constante como enfermedad". Sobre la atención médica que ha recibido, indica que ha tardado "20 meses en llegar a la unidad de covid persistente, hasta el lunes pasado no me vieron, la semana pasada empezó mi tratamiento y mis pruebas".









Por último, la sanitaria ha contado cómo "se ha buscado la vida" para poder encontrar remedio a esta dolencia: "He probado de todo: cámaras hiperbáricas, he estado pagando fisioterapeutas, osteópatas, he probado homeopatía e incluso la acupuntura".

Más de un millón de personas en España pueden desarrollar covid persistente

Más de un millón de personas pueden desarrollar en España una covid persistente, asociada en la mayoría de los casos a síntomas como la fatiga y el dolor de cabeza, y aunque puede afectar a todos los colectivos que han pasado la enfermedad, los candidatos más probables son los adultos entre 30 y 50 años y las mujeres.

La covid persistente supone, como el propio virus SARS-CoV-2, un nuevo desafío, según los expertos, que han subrayado la importancia de que los pacientes tengan un tiempo adecuado de recuperación antes de recuperar su actividad normal y de que no se sientan presionados para no experimentar un rebrote de los síntomas.









Estas conclusiones se han plasmado en el último informe del Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) que asesora al Ministerio de Ciencia y apoya al Gobierno en materias científicas relacionadas con la covid-19 desde el inicio de la pandemia.

El equipo del GTM está integrado por 16 investigadores de diferentes áreas de la ciencia y de la tecnología, entre ellos (como presidente) el catedrático y nutricionista José María Ordovás, director del Laboratorio de Nutrición y Genómica de la Universidad de Tufts de Boston y uno de los autores principales de este informe.

También forman parte varios catedráticos de economía, expertos en biodiversidad, en inteligencia artificial, matemáticos o especialistas en bioética y derecho.