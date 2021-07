Una presentadora de Mediaset revela que estuvo en peligro mientras grababa:"He tenido que llamar a la policía"

Verónica Dulanto es una conocida presentadora de Mediaset. Sin embargo, ahora, va a comenzar una nueva etapa en Telemadrid. Esto se debe a que la comunicadora cuenta con una importante trayectoria televisiva gracias a Unicorn Content. Durante más de una década, Dulanto formó parte de 'El Programa de Ana Rosa' y, en 2016, pasó a formar parte del equipo de 'En el punto de mira' en Cuatro.

Como consecuencia, el verano pasado, fue la encargada de sustituir a Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía', junto a Marc Calderó. Una experiencia que ya vivió en el programa de la reina de las mañanas durante la temporada estival. Es por esto por lo que la productora para la que trabaja se ha decantado por ella para ponerla al frente de 'La comunidad', la nueva ofertas para este verano de Telemadrid.

Esta nueva producción de Unicorn Content abordará os diferentes problemas que sufren los vecinos de la Comunidad de Madrid, por lo que la presentadora tendrá que enfrentarse cada semana a un nuevo conflicto en las calles. "Escucharemos los problemas que tienen los vecinos de la Comunidad de Madrid en su día a día, que os aseguro que son muchos y muy diferentes, para tratar de mediar aportándoles posibles soluciones y acabar así con su particular pesadilla", cuenta en una entrevista para 'EL CONFI TV'.

"Los temas nos han salido todos rodados del primero al último. Será cuestión de suerte", ha comenzado diciendo la comunicadora en relación a los temas que tratan en las diferentes entregas. Asimismo, ha reconocido que, al tratarse de conflictos, Dulanto se ha tenido que enfrentar a algunos problemas durante las grabaciones.









"La situación se volvió un tanto peligrosa"

"Alguno que otro… ¡No te voy a engañar! He tenido que llamar a la policía en una ocasión porque la situación se volvió un tanto peligrosa. Donde hay conflicto, siempre suele derivar en situaciones tensas, por eso voy nunca bajo la guardia por lo que pueda pasar", contaba para el mencionado medio.

"Me han tirado agua", ha señalado la conductora del espacio para, acto seguido, contar algunas de las anécdotas más llamativas y divertidas que ha vivido durante la grabación del nuevo programa de Telemadrid: "Hemos rodado cuesta abajo tratando de capturar gallos y gallinas… Pero, sobre todo, las anécdotas más divertidas nos las han dado los protagonistas las historias. Una mujer nos llegó a decir a cámara: '¡No me ha matado el virus, pero me va a matar la mierda!'. Hemos tenido que aguantarnos la risa alguna que otra vez. Han sido semanas muy intensas, de trabajo duro, pero también nos hemos divertido y reído mucho".

De la misma manera, tal y como ha reconocido la periodista, también han vivido momentos complicados con algunos vecinos, ya que algunos se negaban a dar explicaciones frente a la cámara: "Nos ha pasado en uno de los capítulos. La persona demandada a las que acusaban el resto de sus vecinos no quiso en un principio participar. Pero para nuestra sorpresa, se lo pensó, y días más tarde nos llamó porque quería dar su versión de los hechos. Y, por supuesto, cogimos la cámara y volamos a hacerle una entrevista. Su versión fue importantísima para conocer las claves del caso".