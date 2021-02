Última hora sobre el estado de salud de Enrique San Francisco, ingresado en la UCI

Enrique San Francisco permanece ingresado desde hace cuarenta días en la UCI. El actor fue ingresado con una neumonía necrotizante y, desde, hace tres semanas, está fuera de peligro, aunque todavía no puede subir a planta. Su estado de salud es muy delicado y, por ese motivo, los médicos prefieren esperar a que su condición mejore para abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras el grave susto, Enrique San Francisco ha contado a la revista "Hola" cómo se encuentra en estos momentos. "Estoy desesperado por salir de aquí… Todavía no puedo andar y el respirador siempre está a mano", cuenta a la publicación. La dolencia obligó al actor, de 65 años, a suspender el pasado 23 de enero la función de su obra "La penúltima" en Getxo, Vizcaya. Según los organizadores, fue por "problemas de salud" del humorista. Poco después se hizo público su ingreso.

El actor está bien de ánimo, duerme mucho, hace rehabilitación, recibe mensajes y llamadas y se entretiene con su tablet: ve películas y escucha música, porque le calma. Desde la clásica al rock, sin olvidar el funk y el house.

El agravamiento de su salud coincidió con la nevada en Madrid provocada por el temporal de la borrasca Filomena. Estando la ciudad paralizada, fue un amigo suyo policía el que lo trasladó en un SOS 4x4. El intérprete no podía respirar y casi no se sostenía en pie. Por fortuna, la nieve no fue obstáculo para que finalmente pudieran llegar al hospital.

"Todavía no puedo andar y el respirador siempre está a mano", relata el humorista, que espera el resultado de los "últimos cultivos y pruebas para saber cómo están respondiendo mis pulmones". . Y es que esta infección se complicó y llegó a la sangre y se extendió hasta el riñón, por lo que su estado de salud es bastante complicado, aunque se recupera poco a poco de esta dolencia gracias al trabajo de los médicos.

LOS PROBLEMAS DE SALUD... Y ECONÓMICOS DE QUIQUE SAN FRANCISCO

Hace unos meses Quique San Francisco confesó que había perdido su casa y que vivía en una habitación de hotel a las afueras de Madrid, algo que iba a ser temporal pero a lo que le cogió el gusto. "He generado muchos miles de euros a lo largo de mi vida, generalmente todo lo que entra ya lo tengo invertido; me gusta vivir al día, al segundo”, confesó a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, asegurando que nunca sabes cuándo va a venir un duro golpe que cambie todos tus planes.

Sobre sus problemas de salud, Enrique San Francisco es muy claro en "Hola": “Me tomo mi chupito de ron (uno), mis cervezas, no he dejado el tabaco, hago tonterías porque tengo una personalidad adictiva… Pero la época de locura acabó mucho antes de los 30 años. Lo he contando muchas veces, aunque no estoy orgulloso de ello. No soy de los que cree que cualquier tiempo pasado fue mejor. Me he equivocado, he cometido errores… Así no se puede ir por la vida. Esto no es un juego”.

