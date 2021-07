TVE rompe su silencio para explicar la polémica entre MasterChef y los Juegos Olímpicos de Tokio

RTVE ha defendido, a través del programa 'RTVE: Responde' emitido este domingo 25 de julio en La 2, que no hubiese ningún deportista paralímpico en el homenaje que realizó MasterChef a los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Al habla con ADO, que es quien lo gestionó, nos pusieron a disposición del programa solo una pequeña representación de los deportistas que iban a participar en los próximos JJOO. Es verdad que no podíamos contar con todos los que hubiésemos deseado", ha señalado la directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, en un escrito difundido este domingo en 'RTVE: Responde'.

En cualquier caso, Prieto ha recordado que Teresa Perales -- nadadora paralímpica y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021 -- asistió a otro programa de MasterChef, "dándole el protagonismo que se merece y como representación de todos los deportistas paralímpicos".

"De todos modos, no va a ser la única vez que contemos con estos deportistas. No cabe duda que en próximas ediciones seguro que les daremos el espacio que se merecen de una forma más general", ha asegurado. 'RTVE: Responde' también ha abordado otra queja de los telespectadores, esta vez, por no contar con ninguna opinión abolicionista en una tertulia dedicada a la prostitución en 'La Noche en 24 Horas'.





"En 'La Noche', elegimos cada día a los miembros de la mesa, los tertulianos, con criterios de calidad y fundamentalmente de pluralidad", ha indicado el subdirector del programa, José Luis Regalado, que considera "básico" que estén representadas todas las tendencias. "Y así es cada día, pero es algo genérico, cuando bajamos a temas concretos, y cada día son 8, ó 10 ó 12 temas, esa pluralidad no siempre está garantizada porque ni siquiera sabemos lo que piensan los teruliamos sobre cada asunto en particular", ha explicado.

En concreto, sobre la tertulia de aquel día, en el que se debatió sobre prostitución, "o no se escucharon todas las opinones o algunos que tenían opiniones distintas no las expresaron en la mesa", según el subdirector. "Esto pasa pocas veces, pero a veces pasa y es prácticamente imposible evitarlo", añade.

En cualquier caso, Regalado ha subrayado que si vuelve a sugir este tema en 'La Noche', el programa hará "lo posible" para que la opinión de todos los expertos sobre la materia estén representados.