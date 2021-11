Triste pérdida para la familia de "Pasión de gavilanes": "Me duele en el alma tu partida"

El actor colombiano Sebastián Boscán ha fallecido a los 41 años víctima de un cáncer de estómago. El intérprete saltó a la fama por su papel de Leandro Santos en la popular telenovela "Pasión de gavilanes" y también tuvo un trabajo destacado en la serie "La reina del sur". El periodista Carlos Ochoa, amigo íntimo del intérprete, comunicó la noticia en sus redes sociales con gran pesar: "Me duele en el alma tu partida. Gracias, amigo, por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz, Sebastián. Estoy en shock". El funeral se ha celebrado este lunes en la capilla del Cementerio Jardines Montesacro, en el municipio de Itagüí (Antioquia, Colombia).

Nacido el 4 de marzo de 1980, Leonardo Zapata, que así se llamaba realmente, se definía en sus perfiles sociales como "papá de Lorenzo, ciudadano del mundo, actor de teatro, cine y televisión, amante del vino y la buena cocina". Boscán inició su carrera en la la televisión en el año 2002 con un papel en la telenovela Colombiana 'La Venganza', donde encarnó al personaje de Marco Tulio Valerugo. Posteriormente, tuvo la oportunidad de participar en otras reconocidas producciones que se realizaron especialmente para el público latinoamericano. Además de en "Pasión de Gavilanes", el intérprete participó en series como "La Ley del Corazón", "Bloque de Búsqueda", "El Estilista", "Tres Caínes", "La Reina del Sur", "Tiempo final" o "Sin senos no hay paraíso".

"Pasión de gavilanes" fue el gran éxito de su carrera. "Yo no he viajado mucho, pero en Argentina conseguí un trabajo gracias a ese papel, pero lo odié porque por su culpa me dejaron de llamar durante mucho tiempo. Digamos que fue muy creíble, entonces la gente no me reconocía. Decían 'no, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué pereza'", relató el actor el pasado año. En los últimos días se había especulado sobre su participación en la segunda parte de la telenovela, actualmente en postproducción, algo que el propio intérprete había negado.

"PASIÓN DE GAVILANES", UN ÉXITO MUNDIAL

"Pasión de gavilanes" fue un gran éxito mundial, líder de audiencia en países como Venezuela (transmitida por la cadena RCTV), Chile, Bulgaria, Serbia, Rumania, Panamá, Puerto Rico, China, España, Israel, Rusia, Paraguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Polonia entre muchos otros. En Argentina, fue emitida en 2005 por la cadena Telefe de Buenos Aires y logró convertirse en la telenovela extranjera más vista en la historia del país hasta la actualidad.Alrededor de 30 millones de personas la veían día a día. Su primer episodio obtuvo 37 puntos de índice de audiencia y la audiencia fue creciendo cada día más.

Los hermanos Reyes (Juan, Óscar y Franco) juran vengar la muerte de su hermana, lo que les lleva a instalarse como trabajadores en la mansión de la familia Elizondo. El profundo odio comienza a cambiar cuando los hermanos Reyes se integran en la vida de la familia. Con lo que no cuenta Juan es con que su vida y las de sus dos hermanos se cruzará con la de las tres hermanas Elizondo, corriendo el riesgo de caer presos de su propia venganza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Dura pérdida para 'El Programa de Ana Rosa': "Te voy a echar mucho de menos"