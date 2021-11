Dura pérdida para 'El Programa de Ana Rosa': "Te voy a echar mucho de menos"

'El Programa de Ana Rosa' se encuentra en un momento muy delicado. Hace unas semanas, Ana Rosa Quintana anunció que abandonaría el programa durante una larga temporada, dado que le habían diagnosticado un cáncer de mama y debía descansar para recuperarse lo antes posible. "Normalmente, excepto vacaciones, no he faltado a mi cita con vosotros, ni si quiera cuando el covid acechaba todas las esquinas y nos confinaban en casa. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí, en volandas, estos 17 años que, creo, que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más duro que me ha pasado en la vida. y, quizás, lo más importante", comunicaba Quintana.

"Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos, porque esto es la vida", agregaba para, acto seguido, confirmar que dejará el programa temporalmente por enfermedad. "Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia. Como Iñaki, como Miguel, como Óscar... Mis compañeros que van a seguir con ustedes", contaba.

Como consecuencia, Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat han sido los elegidos para relevar a la reina de las mañanas. Sin embargo, esto también se ha visto reflejado en los datos de audiencia. El pasado 12 de noviembre, 'Aruseros' arrebató el liderazgo de la franja a 'El Programa de Ana Rosa'. El espacio presentado por Alfonso Arús se hizo con el primer puesto al alcanzar un 20,5% de cuota de pantalla y un total de 478.000 espectadores, mientras que el programa de Telecinco marcaba un 17,9% de share.

Asimismo, este viernes, el espacio de Telecinco tuvo que dar otra mala noticia al despedirse de uno de sus colaboradores. Cada día, en la 'mesa de portada', espacio dedicado a analizar la actualidad política, Ana Terradillos cuenta con la ayuda de colaboradores como Esther Palomera, Eduardo Inda o María Claver. Además, también suelen colaborar reporteros o periodistas en el plató para analizar cada detalle de la noticia.

Guillermo Lerma deja 'El programa de Ana Rosa' tras 4 años para seguir trabajando en otro medio de comunicación.



"Yo te voy a echar mucho de menos, pero te voy a escuchar también"



Entre estos colaboradores, se encuentra Guillermo Lerma. El periodista, además de acudir como tertuliano cada mañana, también es un reportero habitual del espacio y suele ser el encargado de desplazarse al Congreso de los Diputados. Sin embargo, la actual presentadora, para sorpresa de muchos, tuvo que despedirse de Lerma el pasado viernes.

"Muchas gracias Guillermo y mucha suerte", empezaba diciendo la presentadora sustituta tras emitir la entrevista que le había realizado a Cayetana Álvarez de Toledo. Acto seguido, la comunicadora desvelaba que sería la última vez que verían al reportero en el programa, dado que se había decantado por otro camino profesional.

"Te la deseo y te la desea todo el equipo. Yo te voy a echar mucho de menos, pero te voy a escuchar también", declaraba Terradillos. Unas palabras con las que el reportero se mostró muy agradecido. "Te va a ir muy bien", aseguraba Esther Palomera. "Guillermo que lo sepan ustedes se va a otro medio de comunicación, aquí le vamos a echar mucho de menos. Seguro que le va bien porque es un tipo espectacular y un profesional", señalaba la presentadora.

"Muchas gracias Ana por la generosidad y la confianza a ti y a todo el equipo, a Ana Rosa y a Óscar y a todos los compañeros de la sección de portada y de toda la redacción. Han sido cuatro años espectaculares y os seguiré viendo", se despedía Lerma, muy agradecido por las palabras de sus compañeros. El reportero volverá a sus inicios y volverá a formar parte de la radio en PRISA.