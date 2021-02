Triste adiós en 'Cuéntame': un personaje mítico abandona la serie de TVE tras 20 años

'Cuéntame cómo pasó' ha dicho adiós este jueves a uno de sus personajes más emblemáticos. El actor Santiago Crespo interpretaba a Josete y ha despedido su etapa en TVE tras 20 años dando vida a uno de los vecinos más relevantes de San Genaro. El fiel compañero de aventuras en la infancia de Carlitos, el pequeño de Merche y Antonio, abandona el carismático barrio en la ficción del ente público.

El propio intérprete lanzaba estas palabras en redes sociales para cerrar esas 21 temporadas junto a Carlitos, Merche y Antonio. Una experiencia vital y profesional que seguro jamás olvidará: "Hoy me despido de Josete agradecido por todo lo que me ha dado en estos 20 años y orgulloso de haber formado parte de la familia de San Genaro en una de las mejores series de este país".

Se desconocen los motivos por los que Crespo se ha marchado de la serie, aunque su salida en 'Cuéntame' se justifica por un cambio en el rumbo profesional del personaje. "No me puedo pasar la vida sirviendo cafés aquí, no es lo mío. Tengo que abrirme camino en mi profesión, y aquí no lo voy a conseguir. Además, el bar se queda en buenas manos", decía Josete a su madre en su último episodio.

Por último, en la última escena se observa a Josete alejándose del barrio con una mochila colgada en los hombros. Una despedida que ha sido difícil, asimismo, para los fans de la serie que siguen fielmente lo que ocurre a pesar del paso del tiempo. "Sin Josete no puedo ver esta serie", "Ojalá vuelva pronto", "vamos a echar mucho de menos a Josete", "Esa mirada entre Josete y Luis me ha partido el corazón" o "vuelve Luis y se va él, no me gusta eso", eran algunos de los tristes comentarios que despedían al personaje.

Mientras, también deseaban suerte al actor que dejó marchar a Josete.

¿Sabías lo que ganaba al principio Imanol Arias por cada capítulo de ‘Cuéntame’?

El colaborador del programa de Telecinco, Antonio Montero, revelaba una cifra hasta ahora desconocida, el sueldo que ganaba Imanol Arias en sus primeros años como protagonista de ‘Cuéntame’. "Ganaba 10 millones de pesetas, 60.000 euros por capítulo".

La reacción del presentador, Jorge Javier Vázquez, fue de incredulidad y parecía que no le convencía la cifra que su colaborador le desvelaba. “Sé que igual estoy metiendo la pata, pero fíjate lo que te digo: Me parecen pocos" dijo el presentador de ‘Salvame‘.

"El otro día me contaron, alguien del medio, que Lina Morgan cobraba 30 millones de pesetas por capítulo. 180.000 euros semanales” decía el presentador catalán.