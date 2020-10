Esto es lo que ganaba al principio Imanol Arias por cada capítulo de ‘Cuéntame’

‘Cuéntame como pasó‘ es una de las series históricas por excelencia de la televisión española. La ficción está a punto de emitir la 21 temporada y tras 20 años Imanol Arias seguirá dando vida a Antonio Alcántara. La serie ha marcado una época que ha catapultado la fama a sus protagonistas.

Imanol Arias ha sido uno de los principales protagonistas de Cuéntame, una de las series más importante de la televisión en España de los últimos 20 años. Ya era un actor conocido en el mundo de la televisión pero gracias a su aparición en la serie se convirtió en uno de los actores mejor pagados en el panorama español.

Esta semana en el programa de Telecino, ‘Salvame‘, uno de los colabodares, Antonio Montero, revelaba uno de los secretos mejor guardados de la serie: el sueldo de Imanol Arias por cada capitulo de la serie.

El secreto mejor guardado de la serie

El presentador, Jorge Javier Vázquez, hablando del actor, contó que "él dice que la serie le ha dado muchísimo pero a la vez, como está inmerso en estos procesos de Hacienda, que dice que no puede contar absolutamente nada hasta que no pase el tema, dice que se lo ha quitado todo".

Con el debate encima de la mesa, los colaboradores del programa comenzaron a comentar más detalles acerca de lo que Imanol Arias llegó a ganar con la exitosa serie. Fue Antonio Montero quién se atrevió a dar una cifra al sueldo del actor​.

El colaborador del programa de Telecinco revelaba una cifra hasta ahora desconocida, el sueldo que ganaba el actor en sus primeros años como protagonista de ‘Cuéntame’. "Ganaba 10 millones de pesetas, 60.000 euros por capítulo".

Jorge Javier Vázquez sorprendido por el sueldo de Imanol en ‘Cuéntame’

Concretamente Imanol Arias cobraba en los inicios de la serie 10 millones de pesetas (60.000 euros) por capítulo. La reacción del presentador, Jorge Javier Vázquez, fue de incredulidad y parecía que no le convencía la cifra que su colaborador le desvelaba. “Sé que igual estoy metiendo la pata, pero fíjate lo que te digo: Me parecen pocos" dijo el presentador de ‘Salvame‘

"El otro día me contaron, alguien del medio, que Lina Morgan cobraba 30 millones de pesetas por capítulo. 180.000 euros semanales” explicó el presentador catalán.

El actor Imanol Arias, que acaba de estrenar en el Teatro Infanta Isabel de Madrid con 'El coronel no tiene quien le escriba', se ha referido esta semana a su juicio pendiente en la Audiencia Nacional por supuestos delitos contra la Hacienda Pública recordando que en su carrera ha "tenido mucha suerte y algo de karma habrá que pagar". "Ahora mismo la sensación que tengo es de que hay que esperar mucho y esto es una larga espera. De lo que me pasa a mí no puedes hablar hasta que no sucede, porque no conviene, es confuso. Pues sí, me ha tocado. Pero si no me han extrañado muchas cosas, esto lo tomo como algo que tengo que vivir", ha comentado en una entrevista con Europa Press el actor.

El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó auto de apertura de juicio oral contra los actores Ana Duato e Imanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del 'caso Nummaria', por el que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado les piden alrededor de 30 años de cárcel.