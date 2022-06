El 'toque de atención' de una concursante a Jorge Fernández por lo que le hace en 'La Ruleta': "No me vaciles"

El programa de 'La ruleta de la suerte' ha tenido multitud de concursantes desde que comenzara a salir en la pequeña pantalla española. Han pasado más de 15 años desde que aquel mes de abril de 2006 comenzara a emitirse el concurso, Jorge Fernández ha visto pasar multitud de participantes dispares. Algunos resolviendo con agilidad los paneles, otras veces los errores impedían que se resolviera con celeridad, etc. En este caso ha sido la participación de una joven llamada Sara, que se ha mostrado una verdadera seguidora del juego.









La participante en uno de los paneles ha dado una respuesta, pero el presentador ha dejado la solución en intriga. Por ello, Sara se ha puesto inquieta diciendo "no me vaciles", y ha confesado que lleva siguiendo el programa 16 años y que siempre que hace eso a los concursantes se ponía muy nerviosa en casa. Por su parte, Jorge Fernández ha continuado con la intriga y le ha dicho "mira mi cara", y ha indicado que no pueden dar a ningún sonido hasta que él diga, con lo que ha mantenido la expectación conversando con la participante. "No te suelo creer" le ha reconocido la joven jugadora, a lo que el presentador se ha reído. Finalmente, Jorge ha reconocido que era correcta la respuesta ante la celebración de la concursante.

Así volvía a poner a prueba Jorge Fernández a un participante

No era la primera vez que buscaba poner expectante a uno de los concursantes del juego 'La ruleta de la suerte'. Hace unos programas, el presentador del espacio quiso poner a prueba a los concursantes del programa para preguntarles por la carta de ajuste. "Es algo que es muy común de decir...", repetía Jorge. "¿Y si yo te enseño esto? ¿Te suena algo más?". A continuación, el conductor del espacio mostraba una imagen en la tablet en la que se apreciaba una señal que solía aparecer en las televisiones antiguas cuando se cortaba la señal.













"La televisión de antes", terminó diciendo Jorge, el concursante. El presentador sorprendido respondió que "la televisión de antes era finita", al llegar una hora por la noche y no había más programas de televisión, por lo que "las cadenas ponían la carta de ajuste para no dejar de emitir la señal".

"La televisión de antes era finita, es decir, que llegaba una hora por la noche y ya no había más programas de televisión. Aunque quisieras ver la tele, te ponían esa carta de ajuste, que las cadenas lo hacían para no dejar de emitir una señal. Ese era el objetivo, pero no había nada", terminaba de explicar el presentador de Antena 3.

Seguidamente, Jorge Fernández mandó un mensaje a todos aquellos jóvenes y "chavales" que estaban viendo el programa: "En Facebook, Instagram y Twitter vamos a poner qué es la carta de ajuste".

Por último, Jorge Fernández preguntaba al cantante del programa, Joaquín Padilla, si recordaba qué era aquello. "Carlos no sabe ni lo que es una carta normal", bromeaba el intérprete de 'La Ruleta de la Suerte'. "Yo me acuerdo perfectamente, se acababa y decías "hasta mañana"", agregaba Padilla.