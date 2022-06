Jorge Fernández cuenta cómo fue el cambio de La ruleta de la suerte por Los Simpson: "Me llegaron a insultar"

'La ruleta de la suerte' es un concurso televisivo que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa de Antena 3.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

¿Cómo fue y cuándo se emitió el primer 'Pasapalabra'?: así han evolucionado las pruebas y los presentadores El concurso lleva más de dos décadas formando parte de nuestra televisión, por lo que, desde el año 2000, ha experimentado varios cambios Lucía F. Gallardo 04 jun 2022 - 11:42

El programa tiene relación con la ficción de Los Simpson, ya que durante muchos años, el concurso daba paso a la serie en la programación de Antena 3 y acompañaba a muchos españoles durante la hora de la comida. La familia amarilla nació en 1989 y, desde entonces, ha llegado a miles de millones de familias en todo el mundo. En concreto, más de 60 países pueden verla ahora mismo en alguno de sus canales o en la plataforma Disney+.

En España comenzó a emitirse en Televisión española en el año 1991. Gracias a su buena acogida, tres años después, pasó a la franja de mediodía de Antena 3, donde es recordaba por la mayoría de espectadores. En 2017, Atresmedia tomó la decisión de prescindir del formato en su emisión diaria, una fecha que el presentador de 'La ruleta de la suerte', Jorge Fernández, recuerda muy bien.





La confesión de Jorge Fernández sobre Los Simpson

Uno de los concursantes hacía mención a la serie de televisión, asegurando que tiene un amigo que se sabe todos los diálogos, a lo que Jorge Fernández apuntaba que se trata de una ficción que "marcó una época". En ese momento, el presentador recordaba que se emitían después del concurso, pero hace un tiempo Antena 3 tomó la decisión de hacer un cambio en la programación y que 'La ruleta' ocupara el espacio de la serie, un movimiento que no gustó demasiado al público.

"Anda que no se enfadó mucha gente. QuitaronLos Simpson porque el índice de audiencia empezó a bajar y la gente se enfadó con nosotros porque lo cambiaron. Me escribían a mí, personalmente, como si yo tuviera la capacidad de decidir si se emitía La ruletaen vez de Los Simpson. Me llegaron a insultar y todo. No os cuento lo que me decían por cambiar Los Simpson", ha confesado el presentador.