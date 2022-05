Una concursante de 'La Ruleta de la Suerte' deja sin palabras a Jorge Fernández tras su presentación

Esta semana, Jorge Fernández recibió a una concursante con unas aficiones muy particulares. Algo que le sorprendió. La variedad de participantes en 'La ruleta de la suerte' es una realidad y, por ello, el presentador recibe todo tipo de perfiles. Un ejemplo es Kaede que jugó junto a Lucía y Alberto. La primera de ellas llamó la atención de Fernández porque en realidad se llama Ana, y el nombre que emplea es artístico: "Yo soy dibujante manga, entonces el nombre de Kaede viene como mi nombre artístico, pero como me gustó, pues ya me lo quedé", explica.









Además, añadía que "ser cosplaer es hacerte un disfraz, del personaje que te guste, ya sea de juegos, películas, manga... y, entonces vamos a convenciones, participo en concursos y fui cosplayer internacional". Inmediatamente después, el presentador le indicó que se lo debe pasar fenomenal y se interesó tanto por la afición de la joven concursante que quiso saber si siempre eran disfraces tipo manga.

"No, no. Tengo de todo. Tengo disfraces de superhéroes tipo Wonder Woman, Supergirl, la diva de 'El quinto elemento', de 'Sailor Moon', tengo un montón porque me flipa", aseguró Kaede.

Pese a esta amplia conversación y presentación, continuó dejando atónito a Jorge Fernández ya que aseguró que entre sus aficiones "también está practicar 'mermaiding' que es buceo en apenea con cola de sirena". Fernández continuó apuntando que "es que claro, tienes unas cuantas cosas que...'cosplayer' que tienes que explicar todo lo que haces".

Por último, la concursante acabó el tiempo de su presentación explicando que en caso de ganar 'La ruleta de la suerte', usaria el premio para trabajar: "con el dinero quiero hacer un fondo para poder el día de mañana darme de alta como autónoma".

No tuvo suerte. Ganó su compañera Lucía un total de 2.275 euros y optó para ganar más dinero o el...¡coche!

La azafata de 'La Ruleta' cuenta lo que hay tras el panel y Jorge Fernández no da crédito: "Es su rincón"

A mediados de mayo, fue Laura Moure quien protagonizó un divertido momento junto a su compañero y amigo, Jorge Fernández. Los dos se encontraban respondiendo a algunas preguntas para contar las curiosidades que se esconden tras las cámaras del concurso de Antena 3. "¿Qué hay detrás del panel de 'La ruleta de la suerte?", preguntaban. "Eso es tuyo. Yo no tengo ni idea", reaccionaba el presentador para dar la palabra a su compañera, quien lo recibía entre risas.









"Hay un montón de cables, pantallitas, te cambias ahí, tienes tus chuches ahí detrás", contaba Fernández. "Pero no me cambió ahí ¿Cómo me voy a cambiar detrás del panel?", le corregía ella. "Te ponen el micro ahí", se corregía el conductor del espacio, lo que corroboró Moure. "Hay zapatos. Tengo varios zapatos por si se me rompe alguno. Tengo chucherías a montones, agua, un cepillo para el pelo, brillo de labios, una silla... Y ya está. Lo demás son cables y botones", confesaba la azafata. "Ese es un rincón. Ahí yo no me meto", reconocía Fernández.

Asimismo, contaron cómo meten el gran premio del coche en el plató. "Nunca lo he visto", aseguraba ella, queriendo saber la respuesta. "Yo tampoco lo he visto, pero sé que es por la puerta de premontaje", decía el presentador del formato.