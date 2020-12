Toñi Moreno pone los pelos de punta a María Teresa Campos al decirle qué hará tras su muerte

La periodista Toñi Moreno recibía en su programa de Canal Sur a la comunicadora María Teresa Campos. Y ha sorprendido sobremanera a los espectadores la revelación que le ha hecho Moreno a Campos. La presentadora de 'Un año de tu vida' aseguraba delante de María Teresa lo que hará el día que falte.

Primero, la madre de Terelu y Carmen recordaba el programa en el que escenificaban su funeral. "El día que me hicieron esto como que te morías habían muchas personas y entre ellos se encontraban algunos de los que estuvieron conmigo en informativos en la radio". Tras estas palabras, la presentadora aseguraba lo siguiente: "Ella sabe lo que voy a hacer cuando se muera dentro de 80 años. Lo sabes. Voy a llorar mucho".

A esta reacción natural, Campos le replicaba diciéndole que "claro, pero no llores antes de tiempo". De esta manera, vemos como la propia periodista se toma el tema con un humor muy característico que hemos conocido en numerosas ocasiones. Una escena que ha compartido en tuitero y que ha sido comentada en redes sociales, señalando la manera tan natural que tiene María Teresa Campos de afrontar esa circunstancia.

Así le afectaba a María Teresa Campos su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez

María Teresa Campos, según hacía público el programa 'Socialité', se puso en contacto con María Patiño para dar su versión de lo ocurrido con Jorge Javier Vázquez. La presentadora le aconsejó que debía recular y disculparse con el presentador de 'Sálvame' por su comportamiento y por haber sido una "maleducada".

"Estoy mal porque yo a él lo he querido y siempre le querré. Creo que se sintió ofendido porque yo me sentí engañada", se defendió la Campos. "Yo también soy madre y he sufrido muchas cosas que él conoce muy bien. La palabra rectificar es para los dos porque lo de esta semana me está quitando la poca salud que tengo", confesó María Teresa a Patiño.

Una situación crítica que con el tiempo, parece que ha mejorado por ambas partes. Una amistad de muchos años es lo que les une a dos de las imágenes más características de la televisión española.