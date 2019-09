Tolkien, el padre de un universo no siempre reverenciado y basado en el ejército británico

Fallecido un 2 de septiembre de 1973, John Ronald Reuel Tolkien es el padre de uno de los universos literarios de fantasía más aclamados, nacido a partir de “El Hobbit. Viaje y Regreso” y continuado a través de la trilogía de “El señor de los anillos”. Uno de los libros más leídos de la historia, impulsado hasta la fama y el estrellato de la cultura popular tras la oscarizada adaptación de Peter Jackson en 2001. Pero Bilbo, Smaug, Thorin o Gandalf no solo nacieron de la cabeza del escritor británico, sino que partieron también de la inspiración que brindaban los bandos que participaron en la Primera Guerra Mundial.

Aunque nació en lo que entonces se conocía como el condado sudafricano de Orange, la nacionalidad de Tolkien era británico y, como tal, luchó en la contienda del bando del imperio, bajo el rango de teniente segundo en el Batallón de los Fusileros de Lancashire. Allí combatió en la conocida contienda de Somme, en la región francesa de Picardía, y donde muchos soldados del imperio británico fallecieron. No fue el caso de Tolkien que contrajo la conocida como “fiebre de trincheras” y fue enviado de vuelta a las islas junto a su mujer y donde se había graduado antes de la guerra en Lingüística histórica.

Aunque “El Hobbit o Viaje y Regreso” no se publicó hasta 1937, 18 años después de finalizar la Primera Guerra Mundial, la experiencia de Tolkien en Francia marcó el origen de los personajes. Aunque el conflicto de la década de 1910 no tenía el mismo cariz de “buenos contra malos” o “todos contra Hitler” que adquirió posteriormente a ojos de la opinión pública, a los ojos de Tolkien los soldados ingleses provocaban su admiración por “la valentía de la clase obrera”, que se asemeja al “coraje de los hobbits” en los libros. Hombres de pequeña estatura con gran valentía que luchaban contra todo un imperio.

Casi una década después, se publicó la primera entrega de la continuación de las aventuras de Bilbo y la compañía de enanos con “La comunidad del anillo”, en 1954. Tan solo un año después se publicarían las dos entregas siguientes, cerrando así la historia de la Tierra Media, al menos mientras Tolkien estuvo vivo. A pesar de la popularidad que adquirió la saga de libros, no solo la popularidad de las películas provocó el rechazo de parte de la crítica. En el momento de su publicación, el redactor del New York Times, Judith Shulevitz, escribió en su reseña que el estilo del autor británico era “pedante” y aseguro que la saga de libros era “la muerte misma de la literatura”. Mientras, el crítico del The New Republic, Richard Jenkyns, destacó la “falta de profundidad” de la trilogía. No solo los críticos atizaron a Tolkien, su propio colega y escritor de la saga de Narnia, C.S. Lewis, escribía: “Aquí hay bellezas que penetran como una espada o que queman como el metal frío”.