Toda la verdad sobre la salida fulminante de Anna Simón de "Zapeando"

Anna Simón ya no está en "Zapeando". La colaboradora del programa ha dicho adiós al programa de sobremesa de LaSexta de una manera muy discreta. Sin embargo, muchos de sus fans se han preguntado en esta última semana por qué ya no está junto con el resto de sus compañeros.

Su adiós se produce justo cuando en este mes de noviembre ‘Zapeando’ ha cumplido 7 años en laSexta. Los colaboradores y el presentador del programa, Dani Mateo, han celebrado estos siete años en antena por todo lo alto. En la celebración se encontraban juntos Miki Nadal, Cristina Pedroche y Lorena Castell, tres de los habituales, pero ni rastro de Anna Simón. La catalana consumaba así varias semanas sin pisar el plató del programa, lo que hizo saltar todas las alarmas entre los más fieles espectadores.

No ha habido un adiós oficial para Anna y su salida ha sido de lo más discreta. El pasado verano fue ella quien sustituyó a Dani Mateo durante sus vacaciones de verano a pesar de que su contrato con Atresmedia había finalizado en junio. Pero un acuerdo con la productora le permitió continuar en ‘Zapeando’, hasta hoy. A Anna Simón le ha sido imposible compaginar horarios con el nuevo formato que va a presentar y ha tenido que abandonar el programa en el que llevaba trabajando 7 años.

Anna Simón deja "Zapeando" y se marcha a TV3

Según Vertele, su nuevo proyecto es en TV3, la cadena pública catalana. "Este trabajo dificulta mucho que la cómica pueda participar y sumarse al espacio de laSexta con asiduidad”, asegura el medio especializado. Se trata de la adaptación del programa británico ‘Lodgers for Codgers’, un formato en el que varios jóvenes conviven con personas mayores, independientemente de que estén o no solas, para vivir en la misma casa y ayudarse mutuamente, tal y como ha informado el periodista Rocco Steihauser en su cuenta de Twitter.

Un nuevo proyecto que le mantendría alejada del programa de laSexta debido a la incompatibilidad de horarios y agenda, aunque por el momento no significa su adiós definitivo a ‘Zapeando’, ya que no se ha producido una despedida oficial. No es la primera vez que se ausenta del plató, y es que el año pasado ya desapareció para presentar otro programa de TV3, ‘Persona infiltrada’, algo que pudo llevar a cabo gracias a que el grupo al que pertenecía, Atresmedia, se lo permitió a pesar de tener contrato exclusivo con ellos.

La fórmula del éxito de 'Zapeando'

A pesar de que 'Zapeando' haya cambiado mucho durante estos 7 años de vida, empezando por el presentador que comenzó siendo Frank Blanco y fue sustituido por Dani Mateo, la audiencia sigue siendo fiel a su emisión. Los colaboradores también han ido cambiando, aunque algunos de ellos se mantienen desde el primer día. Es el caso de Miki Nadal, Cristina Pedroche y Quique Peinado, que han mantenido su silla en el programa durante estos 7 años y los espectadores valoran mucho su presencia todas las tardes durante la sobremesa de laSexta. Algunas nuevas incorporaciones como Lorena Castell, Valeria Ros, Josie, Carmen Alcayde o Boicaria García también han sido muy bien acogidos por el público y, cada uno con su estilo, aportan momentos de lo más divertidos a este formato de humor que está teniendo una larga vida y que nadie quiere que llegue a su fin.

▶️ ¡SIETE AÑAZOS JUNTOS! 7⃣���� Hoy "soplamos" las velas por muchos #zapeando1727 más a vuestro lado �� ¡GRACIAS por estar ahí! ❤️ pic.twitter.com/ez5VMb5sc1 — zapeando (@zapeandola6) November 18, 2020

