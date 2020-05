La terrible denuncia de Willy Bárcenas a TVE después de negarle participar en 'MasterChef': "Por un apellido"

Últimamente 'MasterChef' está dejando más titulares por lo que sucede fuera de las cocinas que dentro de las mismas. No está siendo precisamente dulce cuanto a polémicas el talent de cocina más exigente de la televisión. En su versión de anónimos la polémica surgía en la última manga cuando Saray protagonizaba la expulsión más lamentable de la historia del concurso, con unas faltas de respeto increíbles y un plato que se convertía en trending topic mundial a los pocos minutos de ver la luz.

Ahora los focos se han puesto en la versión para famosos del reality. 'MasterChef Celebrity 5' ya está en marcha y ya se conoce los nombres que participarán en cuanto la edición eche a rodar. Entre ellos la política Celia Villalobos, el cómico Florentino Fernández, o la cantante de ópera Ainhoa Arteta, forman los 16 candidatos que se batiran por el delantal durado próximamente en la televisión pública.

Sin embargo, no ha echado a rodar todavía esta edición y ya ha protagonizado un polémica de gran calado. Un famoso ha denunciado que tras realizar las pruebas del casting, la productora, Shine Iberia, le había confirmado que sería uno de los concursantes. Finalmente se quedaba fuera por lo que considera que es un veto de Televisión Española (TVE) por un tema ideológico.

Willy Bárcenas denuncia el veto de TVE a que participe en 'MasterChef' por ser hijo de Luis Bárcenas

Willy Bárcenas es uno de los componentes y vocalista de Taburete, un grupo de música formado en 2015. Con este grupo ha conseguido conseguir un gran éxito profesional llenando salas de conciertos y protagonizando festivales de música. Su canción 'Sirenas' se convirtió en un hit que les lanzó a lo más alto de las listas de más escuchados y actualmente suena en la radio su colaboración con David Otero en 'Una foto en blanco y negro'.

En redes sociales el grupo cuenta con más de 150.000 seguidores en Instagram, mientras que su solista cuenta con unos 97.000. Sin embargo, a pesar de todo este éxito reconocido dentro del mundo de la música, a Guillermo siempre le ha perseguido la sombra de su padre, Luis Bárcenas.

El cantante de Taburete es hijo del extesorero del Partido Popular condenado a 33 años de prisión por el caso Gürtel, un caso de corrupción dentro del seno del partido político.

Sobre los prejuicios y los inconvenientes que le había causado la sombra de su padre, Willy se confesaba con Risto Mejide en una entrevista personal. "Cuando grabamos el primer disco sale mi padre de la cárcel y entonces es cuando todo el mundo me quiere entrevistar. Nunca, nunca he votado al PP. Soy de derechas, pero nunca he votado al PP", eran alguna de las declaraciones que hacía en aquella ocasión.

Ahora, la mochila que siempre lleva encima, la de ser hijo de Luis Bárcenas, podría haberle costado su participación en 'MasterChef Celebrity'. Así lo ha denunciado en sus redes sociales, donde el cantante admitía haber pasado los casting del programa y haber recibido lo confirmación de la productora para la participación en el mismo.

"Me llamaron de la productora del programa para ver si me interesaría concursar en la siguiente edición. Sinceramente, creo que lo hice bastante bien y así me lo hicieron saber la gente de la productora. Cuentan conmigo y que están viendo unicamente si será posible empezar a tiempo el programa a causa del COVID", son algunos de los datos que da Willy en su denuncia de todo lo que vivió por su breve paso por 'MasterChef'.

"La productora me dice que lo sienten mucho, que estaban encantados conmigo, que querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa", continúa escribiendo dejando claro quien está detrás de su veto en el concurso, la propia televisión pública que no quiere al hijo de Luis Bárcenas en uno de sus concursos a pesar de contar con la popular Celia Villalobos.

Finalmente terminaba su mensaje con tristeza y amargura pero apoyándose en quienes siempre han estado ahí, sus fans, y sin renegar a su familia: "Me quedo con un regusto amargo en la boca, como el que dejan las desilusiones y la incomprensión. Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos. Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia y muchísimo menos voy a tirar por la borda todos estos años de esfuerzo en los que he conseguido, en la medida de lo posible, ser Guillermo, y nada más, con un grupo que hace música para la gente que solo y únicamente quiere música, para todos los que no saben de prejuicios ni hacen que esos mismos prejuicios sean su único medidor vital, los únicos ojos por los que quieren mirar".

