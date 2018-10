Willy Bárcenas ha sido durante muchos años "el hijo de Bárcenas". Todavía lo es, claro, para una parte importante de la sociedad española, pero para cada vez más personas, sobre todo para los más jóvenes, el extesorero del PP es "el padre del cantante de Taburete". Reconoce que su nombre le ha ayudado a saltar a la fama, pero no cree que le haya beneficiado en nada profesionalmente, más bien al contrario. Por eso prefiere olvidar el tema y centrarse en la gira de su último disco, 'Madame Ayahuasca', que presentaron hace apenas un mes.

-Vamos a hacer una cosa. No te voy a preguntar por tu familia y tú no me preguntas por la mía.

-Vale (risas). No te preocupes, que no pregunto.

-¿Cómo va la gira?

-Pues la gira fenomenal. Empezamos con las presentaciones en Madrid a mediados de septiembre, y de momento, pues como acabó la anterior. Hemos visitado sitios que no habíamos visitado la última vez, como Albacete. Y sobre todo, empezar en Madrid y Barcelona, que son nuestros dos pilares, pues muy contentos.

-En los últimos dos años habéis pasado de ser un grupo minoritario a que os conozca ya todo el mundo...

-Sí, nuestro público al principio era más adolescente, pero cada vez va siendo más mayor. La gira que hicimos con Hombres G nos permitió también juntar varias generaciones en el concierto y haber crecido también por ahí y creo que nos escucha gente de todas las edades y ambientes.

-¿Crees que habéis salido de ese nicho? De ese estereotipo que había en torno a vosotros...

-Yo creo que sí, la verdad. No voy a negar que sí que hay pijos en nuestros conciertos. Pero creo que cada vez es más amplio el espectro al que llega Taburete. Tenemos la suerte de poder compaginar tocar un día en el Sonorama y luego estar a los tres días tocando en el Starlite de Marbella. Creo que somos un grupo muy divertido y que, si se nos quitan las etiquetas, cualquiera lo puede disfrutar.

-Pero esa etiqueta también os ha ayudado a haceros famosos.

-A ser famosos, sí. Pero no a que la gente escuche nuestra música por eso. Yo creo que nos da una publicidad. Al final dicen que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Eso es verdad, pero al final lo que hemos tenido es más mala prensa que buena.

-Rosalía, Yung Beef, incluso Maluma...No tienen mucho que ver con tu estilo, pero todos formáis parte de una generación que habéis comenzado en internet y de ahí habéis dado el salto a las radios, la tele. Ha cambiado mucho el negocio musical.

-Ha cambiado completamente. Yo no conocí lo que era vivir la música de los 80, de los 90. Pero ahora puedes llegar a la gente a través de las redes sociales, a través de youtube, subiendo tus vídeos, y llegar a ser conocido, a llenar conciertos sin tener la estructura de una gran discográfica detrás. Creo que, en ese sentido, los artistas hemos perdido en que ya no se venden discos y por ahí no hay ingresos, pero llegar a la gente es mucho más fácil y más barato. Nosotros lo hemos podido hacer solos, montando nuestra empresa y nuestra estructura, pero al no depender de una gran discográfica, también todo es más fácil en todos los sentidos, tanto a nivel artístico como a nivel económico.

“Ahora mismo te metes en el top 50 de las canciones más escuchadas en Spotify y 45 son reguetón o trap”

-¿Cómo se hace pop para la generación del reguetón y el trap?

-Haciéndolo, sin más. Ahora mismo te metes en el top 50 de las canciones más escuchadas en Spotify y 45 son reguetón o trap. Pero al final, el rock y el pop sigue gustando a la gente. Otra cosa es que no salga en las radios o que no se publicite tanto. Al final Taburete ha enganchado rápido con la gente. También el no querer hacer crítica social ni hacer música polémica, ya somos bastante polémicos por nosotros mismos. La música es para todos los públicos y mucha gente joven nos ve y les hemos dado como esperanza: "Coño, me voy a grabar con la guitarra, lo voy a subir a instagram". Y que antes de hacer un trabajo que no les apetezca digan: "Pues me la voy a jugar también por aquí".

-Es un poco el rollo del nuevo Operación Triunfo, ¿no?

-Bueno, pero yo creo que OT estalló el año pasado, volvió muy fuerte, y no creo que la generación que está ahora y las que vienen tengan lo mismo que la del año pasado. Creo que es un fenómeno que, durante la emisión del programa, tendrá éxito, pero luego hay que mantenerse ahí. Y en algunos casos se dará, y en la inmensa mayoría supongo que no.

-¿Qué música escuchas? ¿Qué tienes ahora mismo en el spotify?

-Pues yo escucho absolutamente de todo. Así ahora que esté escuchando...La verdad es que en la música española, tampoco hay tantas cosas. Yo sigo escuchando la música que escuchaba hace diez, quince años. Sigo escuchando Extremoduro, Pereza...Actualmente sí que me gusta Izal, La M.O.D.A también me gusta mucho...Y luego sobre todo me gusta ver música en directo. Hay grupos que, a lo mejor en disco están bien sin más, como por ejemplo Sexy Zebras, pero luego vas a conciertos y en directo son acojonantes. Desde que me dedico a esto, voy a muchos conciertos y disfrutar con muchos estilos y de todos coger ideas. Ahora estoy descubriendo grupos antiguos. Estoy con Pink Floyd, descubriendo a Jethro Tull...Hay tantas cosas antiguas que me he perdido que ahora veo que es más importante centrarme en eso que en muchas de las cosas nuevas que salen.

-¿Te gustaría colaborar con Robe Iniesta?

A mí me encantaría. No creo que él quisiera, pero sería un sueño. Con muchos, la verdad. Con Robe Iniesta, con Bunbury, con Leiva...Quizás con los que más, con Robe Iniesta y con Bunbury. Son mis dos máximos referentes y me encantaría, claro. Pero lo veo muy difícil.

“Me encantaría colaborar con Robe Iniesta”

-Vuestro disco se llama 'Madame Ayahuasca'. He leído que habéis probado esa droga.

-Sí.

-¿Y cómo fue la experiencia?

-La verdad que es muy diferente a cualquier otra cosa. Es una droga psicodélica, un viaje al interior de uno mismo. No tanto de tomarte algo y de flipar. No sé, que la gente se informe. Ahora hay como un 'boom' con ello, ayer lo hablaba con gente que conocí, está en todos lados, en los medios..

-Todo este tema de las drogas os aleja un poco de eso que me decías, ¿no? Del mantenerse neutro, light...

-Ah, bueno, es que eso también es verdad. Sé que tenemos una parte del público que es muy pequeño, pero yo no puedo condicionarme ni en el mensaje, ni en las canciones, ni en las letras al "esto no le va a gustar a este". Tienes que hacer un poco lo que te sale. Y también con el tema de las drogas. No tenemos a nadie condicionándonos. No dependemos de que ningún ayuntamiento nos contrate, hacemos nuestra gira y eso nos da libertad para hacer lo que queremos. Y creemos que el tema de las drogas siempre ha sido tabú, y en el caso de esta droga en particular, como no lo veo algo malo, pues hablo de ello con libertad.

-En las canciones y, en el nombre de vuestros discos, hay mucha relación con Latinoamérica y, sobre todo, con México.

-A mí siempre me han gustado mucho las rancheras, los boleros, la música mexicana en general. Y desde el principio quisimos que la trompeta tuviera un papel importante en Taburete. Pero no es algo premeditado, en plan "vamos a hacer esto para ver si gustamos allí". No fue así. Pero sí que conecta. Y cuando hemos estado en México, a la gente le gusta la fusión así. Algo como en la canción 'Grillos', que es una ranchera, pero meter algo tan español como la palabra 'cojones' con una música mexicana, a la gente le gusta y le hace gracia.

“No dependemos de que ningún ayuntamiento nos contrate y eso nos da libertad para hacer lo que queremos”

-¿Te para gente mayor por la calle?

-Bueno, me para más gente de 18, 20, 21...Y cuando me para gente mayor es porque "mi hija o mis sobrinos son muy fans tuyos". No sé. En un paseo por Fuencarral, igual me piden 5 fotos, una cosa así. No es algo masivo tampoco.

-El otro día, en el concierto de Barcelona, sacastéis la bandera de España justo antes del 1 de octubre. ¿Créeis que hay una vinculación entre vuestros fans y una determinada ideología?

-Bueno, nosotros no hemos sacado la bandera de ningún partido político. Hemos sacado la bandera de España. Y en un momento en el que hay muchos grupos en Cataluña que sacan la bandera independentista y tienen todo el derecho de hacerlo. Nosotros no lo teníamos preparado, pero nos lanzaron la bandera y estábamos en Barcelona, que es España, Cataluña, que es España, y nosotros somos españoles. No creo que haya nada de malo. Me parece algo normal y, las circunstancias hicieron que fuera justo antes del 1 de octubre, y bueno, pues también que los catalanes que se sienten españoles vean que también hay un grupo que les apoya en ese tema.

“La gente ha vivido un poco acomplejada de sacar la bandera española y de que le llamen facha”.

-Tú conoces mucho Barcelona. De hecho el grupo comenzó allí. ¿Crees que está saliendo del armario el españolismo o el constitucionalismo en Cataluña?

-Allí, y en toda España en general. La gente al final ha vivido un poco acomplejada. Acomplejada de sacar la bandera española y de que le llamen facha. Y con esto que está pasando, bueno. Es triste, porque parece que hay dos bandos y se vive una situación un poco tensa. Pero bueno, esa exaltación del independentismo ha hecho que el que se siente español saque sin complejos su bandera y todo el mundo tiene el mismo derecho a expresarse. Ahora, también te digo que yo voy a Barcelona o a Gerona a dar un concierto y no noto hostilidad por ningún lado, veo convivencia, veo que los medios en muchos casos exageran las cosas y, aunque evidentemente hay conflicto, tampoco he visto esa crispación que venden los medios.

-¿Dónde te ves en diez años? ¿Seguirás en la música?

-Seguro. Bueno, seguro nunca se sabe, pero mi sueño es que Taburete dure muchos, muchos años. Tenemos como referencia a Hombres G que llevan 30 años juntos y que están ahora reventándolo en América y Estados Unidos. Y nuestro sueño es ese, que nuestros fans sigan creciendo con nosotros, no nos vamos a quedar estancados y hablando siempre de borracheras, sino que vamos a crecer.