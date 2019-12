Terelu Campos se confiesa sobre uno de los episodios más duros de su vida: “Me iba a violar”

La presentadora de televisión, Terelu Campos, ha sorprendido a todos con una confesión sobre uno de los peores momentos de su vida, en el que mantiene que sufrió “acoso” durante tres años por parte de un hombre que amenazó con que le “iba a violar”. La empresaria y estrella de la televisión malagueña asegura que no ha contado a nadie la historia, de la que solo tenía constancia su madre, María Teresa Campos.

Lo hacía Terelu durante el programa “Viva la Vida” de Telecinco, donde empezaba a contar: “Yo he vivido amenazas telefónicamente”. Específicamente, la hija de la periodista concreta que eran “mensajes escritos” a su móvil “a través de dos cabinas telefónicas situadas en sitios diferentes de Madrid”.

“Esta persona me amenazó con que me iba a violar y con que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para hacerlo, que lo meterían en la cárcel pero que le merecería la pena”, contaba emocionada la estrella de la televisión este sábado en pleno directo, ante la mirada atónita de los colaboradores.

De hecho, explica Terelu que su “acosador” le vio un día paseando con su hija, Alejandra Rubio, y le dijo que no le “había ocurrido nada porque iba con ella. “Llevaba muy poquito tiempo en casa para que esa persona me dijera que me había visto esperando al autobús del colegio de mi hija”, recordaba como ejemplo Terelu de hasta dónde llegaron sus sospechas. Por su parte, la Policía creía que era “alguien del entorno”.

De hecho, según cuenta Terelu, el fin del acoso, que duró unos 3 años, se propició a raíz de que le amenazó con haber descubierto su identidad, algo que no era verdad, como ella misma explica: “Me dijo que si sabía quién era y yo le respondí: 'Te sorprendería saber que sé quién eres'. No volvió a hacerlo nunca más”, concluía.