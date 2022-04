Terelu Campos confiesa el problema de salud que sufre desde hace años: "Estos días están siendo difíciles"

Terelu Campos es una mítica colaboradora de Telecinco. Actualmente, forma parte del equipo de 'Sálvame', aunque los años anteriores trabajaba en 'Viva la vida'. No obstante, en 2018, tuvo que ausentarse una larga temporada al ser diagnosticada con un cáncer de mama. Desde entonces, la comunicadora se ha mostrado llena de energía y ha retomado su puesto de trabajo con total normalidad. Sin embargo, parece que Terelu vuelve a enfrentarse a un complicado momento en su vida personal.

"El pasado jueves presenté 'Sálvame' en unas condiciones deplorables. Jamás en mi vida me he sentido tan impotente ante cuatro horas de directo", comienza contando la colaboradora de Telecinco desde su blog de 'Lecturas'. De esta manera, la tertuliana cuenta el problema de salud que tiene y que lleva arrastrando desde hace ya seis año. Tal y como ha confesado, tiene un edema de Reinke (ER), que consiste una inflamación de las cuerdas vocales que suele provocar disfonía con una duración longeva, además de carraspera y sensación de falta de aire.

"Estos días están siendo difíciles en cuanto a la salud. El lunes empecé a notarme que no estoy bien de la garganta y de la voz. Cada vez que vamos a salir al plató nos hacemos la prueba de la covid porque es obligatoria. En ese aspecto estoy tranquila, porque sé que no es eso. Fui al otorrino porque me resiento mucho del oído y me llevé una regañina por estar muchos años sin ir. Tengo un edema de Reinke, lo que viene siendo una inflamación de las cuerdas vocales, desde hace seis años", explica.

Esta patología es muy habitual en personas que utilizan su voz de manera frecuente y la emplean de forma errónea, además de en los fumadores. No obstante, en caso de la comunicadora, ella lo sufre por el mal uso de la voz. "Nunca os lo he contado, pero estoy operada de una cuerda desde hace más de 30 años", cuenta tras asegurar que por ese motivo no puede hablar alto y que se trata de un edema "severo": "No puedo hablar en alto en público y donde haya ruido, ya que el edema que tengo es severo. Eso me demuestra que he vuelto a la vida normal antes de la covid, cuando iba a la discoteca y me quedaba sin voz porque hablaba más".









"Medicada hasta las trancas"

"Dos años y pico después todo ha vuelto a la rutina. La humedad de Málaga lleva matándome mucho tiempo. Hace muchos años empecé a notar que la Semana Santa me producía una afonía. No deja de asustarme, pues la garganta en mi familia ha sido un punto complicado y peligroso por los cánceres de mi madre y de sus dos hermanos mayores, así que no debo jugar con esas cosas, pero vivo la vida sin pensar lo que me puede ocurrir porque me han ocurrido ya muchas cosas. No voy a decir demasiado porque todavía la vida te sorprende con más", reconoce, dejando claro que es un asunto que le preocupa.

"Os parecerá absurdo, pero no poder hablar me provoca claustrofobia. En mis treinta y tantos años de carrera tuve que decir horas antes que no podía presentar el programa que hago en Telemadrid. Quiero dar las gracias a la cadena y a la dirección de ‘Juntos el debate’ por su comprensión", cuenta Terelu, desvelando el motivo por el que no pudo ponerse al frente del espacio.

"Saben que soy una cumplidora fiel de mi trabajo. Eso me provoca desasosiego, ya que no estoy acostumbrada y no me ha pasado en la vida tener que dejar el trabajo tan solo unas horas antes. La vida te baja a la realidad y te dice lo que puedes o no hacer. Medicada hasta las trancas e inyectada de Urbason, empecé a recuperar la voz el viernes. Ya estoy más tranquila y pude presentar el programa. Tengo que cuidarme la voz porque aún me duele y me molesta", declara la comunicadora para dejar claro que ya se encuentra mejor.