Terelu Campos da la cara por Marta Riesco tras su presunta ruptura con Antonio David: "Te han dejado tirada"

Este viernes, Marta Riesco ha vuelto al trabajo en 'El Programa de Ana Rosa', después de una semana de baja sobrepasada por las críticas y comentarios que han provocado su relación con Antonio David Flores, la reportera, visiblemente recuperada, retoma poco a poco su vida. A pesar de no haber salido en pantalla, sus compañeros le han mandado un cariñoso mensaje desde el plató, desvelando cómo la habían visto en su vuelta al 'ruedo' después de unos días muy complicados a nivel anímico. "No está del todo mal. Está mal pero ya mejor" ha señalado Cristina Tárrega, mientras que Marisa Martín Blázquez ha asegurado que Marta comienza "a ser consciente de la situación; dónde se ha metido y con quién se ha metido, y está reflexionando".

Tras el programa, Marta abandonaba su trabajo y, lejos de su actitud esquiva cuando saltó a la luz su relación con el ex de Olga Moreno, contaba, intentando lucir la mejor de sus sonrisas, cómo se encuentra tras la que probablemente ha sido una de las semanas más complicadas de su vida.

"La verdad es que tenía ganas de volver a trabajar. Cuando se está mal solo tienes ganas de volver a trabajar y mis compañeros me han recibido bien. La verdad es que soy una afortunada. He vuelto con total normalidad, en mi puesto como estaba como ya he dicho y todo bien", comentaba, agradeciendo el apoyo de los medios de comunicación durante su baja laboral. Ya más recuperada, Marta confiesa que anímicamente está "bueno... sobreviviendo". "Hay cosas peores en la vida seguro", ha añadido, intentando quitar hierro a la situación que le hizo dejarlo todo durante una semana.

Terelu Campos envía un mensaje a Marta Riesco

Han sido muchos los rostros de Mediaset que se han pronunciado en torno a la noticia, uno de los últimos, Terelu Campos. La presentadora de 'Sálvame Lemon Tea' ha enviado un mensaje de apoyo a Marta, tras su supuesta ruptura con Antonio David, escasos días más tarde de salir a la luz la relación entre ambos. "Pienso que tu pareja, después de tu declaración pública, no ha tenido ni un puñetero gesto de apoyo hacia ti. Entiendo que estés desorientada, jorobada y que todo te haya desbordado", escribía Terelu en su blog en 'Lecturas'.

"¡Al final, te han dejado tirada y sola! Qué feo es que tu pareja le dé el sitio a su exmujer por encima de ti. Qué feo es que, cuando tú das la cara por él, desaparezca y no haya una imagen juntos de normalidad saliendo a comer o a cenar. Querida, no hay ni una imagen de normalidad. No tengo ni un, pero como trabajadora porque, no te conozco como persona", apuntaba la presentadora, y añadía: "Creo que te has metido en un bucle que no te beneficia. Te has metido ahí porque te han dejado sola o porque sigues los consejos de alguien que no te hace bien. Sé valiente, habla por ti y no por otros. Ni siquiera lo hagas por el amor de tu vida o por la persona de la que estás enamorada. Tienes entidad como persona y como mujer".