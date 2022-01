Terelu Campos se sincera y aclara su futuro en 'Viva la vida': "Preocupación"

Terelu Campos ha vuelto a 'Sálvame' tres años después. La hija de María Teresa Campos se ha convertido en una de las noticias televisivas de la semana tras su vuelta a las tardes de Telecinco de lunes a viernes, en un espacio renovado de 'Sálvame' en el que ejerce de copresentadora junto a María Patiño. Se trata de un auténtico fichaje bomba que llegaba por sorpresa, y es que actualmente Terelu forma parte del grupo de colaboradores de 'Viva la vida' en las tardes de los fines de semana, en el programa que presenta Emma García.

Este lunes ha sido el primer programa de 'Sálvame Lemon Tea', el nombre que ha elegido La Fábrica de la Tele para este nuevo espacio en las tardes de la cadena líder de Mediaset. Durante toda la semana, Terelu y Patiño se han convertido en el centro de las miradas, y con el programa ya arrancado, la hija mayor de las Campos, se ha sincerado sobre cómo aceptó este nuevo reto profesional y ha revelado que ocurrirá con su papel en 'Viva la vida' a partir de ahora.

Juan Echanove habla sobre el estado de salud de Antonio Resines: "Si no saliera de esto..." Juan Echanove fue a 'El Objetivo' y quiso dedicar unas palabras a Antonio Resines, quien se encuentra ingresado en el hospital tras dar positivo en coronavirus Mabel Velasco 20 ene 2022 - 10:19

Terelu Campos explica cómo le propusieron volver a 'Sálvame'

En el blog que tiene en la revista 'Lecturas', Terelu ha contado que hace tan solo una semana recibió una llamada de los directores de la productora de 'Sálvame', con los que asegura mantiene "una relación muy cariñosa" desde que dejó de trabajar en el programa. En esa llamada le hicieron una propuesta, esperando que ella aceptara.

"Me explica que quieren hacer cambios en ‘Sálvame limón’ y hacer el programa de otra manera. Me explica: "Quiero que presentes ese espacio mano a mano con María Patiño". Al principio me quedo en ‘shock’ y le digo que sí. La propuesta me entusiasmó", cuenta Terelu, sin embargo, tenía que consultar la decisión con la productora y el director de 'Viva la vida', debido al papel que tiene actualmente en el programa, porque asegura que "no le gusta saltarse la jerarquía de una empresa".





Habla con el director, Raúl Prieto, al que considera "amigo" y este "no le pone ningún problema, sino todo lo contrario", según explica la presentadora de 'Sálvame Lemon Tea', "le aconseja que lo mire y lo ate bien". Más tarde llama a los directores de la productora, contenidos y producción, y todos "se alegran" por ella, al mismo tiempo que le manifiestan "su preocupación" porque se vaya de 'Viva la vida', algo que Terelu asegura que "no va a hacer".

Por tanto, "tranquila" por tener ese respaldo, acepta formalmente la propuesta de La Fábrica de la Tele, donde "al poco tiempo" le dicen que María Patiño también quiere formar parte del proyecto y "está encantada de que trabajemos juntas". Pocos días después, ya está en marcha el nuevo programa que conducen ambas.