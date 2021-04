Terelu Campos cuenta la anécdota que protagonizó Martínez-Almeida en un restaurante: "Me dio vergüenza..."

Este miércoles, Terelu Campos ha utilizado su blog de 'Lecturas' para abrirse a sus seguidores. Estas últimas semanas ha adquirido una gran popularidad en los espacios de Telecinco gracias al documental de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', dado que tanto ella como su familia son grandes amigas de Rocío Carrasco. Sin embargo, todos los momentos protagonizados han sido a raíz de la historia de la madre de Rocío Flores, por lo que ha aprovechado el mencionado blog para hablar más de ella misma.

En primer lugar, la colaboradora de 'Viva la vida' ha manifestado lo que feliz que se encuentra al saber que su madre, María Teresa Campos, ha recibido, por fin, la vacuna contra el coronavirus: "Esta semana estoy feliz, por fin han vacunado a mi madre. No ha sido una tarea fácil que aceptara hacerlo, y lo entiendo, porque le entran los miedos. No se enteró del pinchazo. Agradezco a la doctora Rocío que la haya convencido y acompañado para tranquilizarla. Cuento los días para que le pongan la segunda dosis y esté inmunizada".





Sin embargo, tras contar cómo se encuentra actualmente, ha querido contar a sus lectores un episodio muy llamativo que vivió hace no mucho tiempo. A raíz de la vacunación de La Campos, Terelu se ha mojado en el tema político, pero no en ideología, sino que ha contado un momento muy "bonito" que compartió con una importante figura política.

"Hablando de vacunas... ¡Madre mía, cómo está el tema político! El pasado Jueves Santo presencié uno de los momentos más bonitos que puede vivir un político. Coincidí con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el restaurante Gaztelubide", ha comenzado contando, dejando clara su admiración por el alcalde de la Comunidad de Madrid.

"No nos conocíamos. Nos cruzamos, lo saludé y le presenté a mi hija Alejandra. Fue muy cariñoso. Hablamos de la situación política actual y me atreví a decirle que no lo había votado", ha confesado, aparentemente muy sorprendida de ella misma. "Me dijo muy simpático: 'Jo, no me digas eso'. Fue una escena surrealista", ha reconocido la comunicadora de Telecinco.

"Yo ya tengo decidido mi voto"

"Todo el mundo quería saludarlo, él se pasaba por las mesas como un novio en su boda. De repente el restaurante lo aplaudió, algo nunca visto cuando he coincidido con otros políticos. Se fue muy emocionado llevándose la mano al corazón. No tengo una imagen de ello, me dio vergüenza pedirle una foto", ha narrado Terelu, haciendo hincapié en lo emotivo que fue ese momento protagonizado por Almeida, lo que demostró lo querido que es en la capital.

"Yo ya tengo decidido mi voto, pero no lo digo porque me gusta tener mi parcela de intimidad. Siempre he arrastrado que para los de izquierdas soy de derechas, y viceversa", ha asegurado la colaboradora, haciendo alusión en la decisión de su voto para las elecciones del 4-M.

"Hace unos días volví a mis inicios, presenté los Premios Excelencia Educativa de radio y televisión. Me puse muy nerviosa al principio, pero todo salió fenomenal, me sentí muy reconocida. Doy la enhorabuena a todos los premiados, en especial a Yolanda Rubio por el reconocimiento a su trayectoria profesional", ha concluido Campos, acabando su publicación con otro reciente momento de su vida que le ha hecho muy feliz.