Tenso enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y Cristina Pardo: "No me hable de millones que vuelan"

Esperanza Aguirre ha sido uno de las entrevistas estrellas en el último programa de 'Liarla Pardo'. Tras muchas semanas de insistencia, Cristina Pardo ha conseguido poder charlar con la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid.

Durante una entrevista donde se ha mantenido un tono cordial, y donde Cristina Pardo se ha mostrado muy permisiva con la expolítica, Aguirre ha confesado como ha vivido estos días en los que se ha enfrentado al coronavirus junto a su marido: "Me encuentro perfectamente bien. Mi marido está más débil porque él tuvo neumonía, y la recuperación es más lenta. Empecé con los síntomas más conocidos, la tos seca, la fiebre, el cansancio, como si me hubiera pasado un camión por encima".

También ha tenido tiempo para defenderse de las acusaciones sobre los recortes dentro de la sanidad pública madrileña: "Tienen muchos más sanitarios de los que tenían hace diez años. Cuando yo me fui, no solamente no bajamos nunca el presupuesto de Sanidad, sino que construimos 12 hospitales públicos nuevos y 90 centros de salud nuevos, en contra del criterio de PSOE e Izquierda Unida, que decían que no hacían falta", se defendía.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido también un gobierno de concentración para que España pueda "concentrarse" en la lucha contra la pandemia del coronavirus. "Este Gobierno está totalmente acabado", ha insistido.

Según Aguirre este gobierno "debería estar presidido por Pedro Sánchez", pero que también debería contar con el resto del formaciones políticas, incluido Vox y Podemos. "No puede seguir este Gobierno, el más caro de la historia. El Gobierno ha acabado ya", ha señalado.

La bronca entre Esperanza Aguirre y Cristina Pardo: "No me hables de millones que vuelan"

A pesar de ser una entrevista relajada en la que Pardo no ha contradecido ninguno de los argumentos y declaraciones lanzadas por parte de Esperanza Aguirre, el final de la misma ha dejado un tenso enfrentamiento entre ambas.

La presentadora despedía a su invitada agradeciéndole su participación y recordándole que no pasaba nada por dejarse entrevistar por La Sexta. Tras esto, Esperanza Aguirre hacía una última declaración "que no iba a gusta" a La Sexta, ni a Cristina Pardo: "A mí esto de que el Gobierno les de 15 millones de euros... A mí los medios de comunicación me parecen que son esenciales, y si en vez de dar 15 millones a repartir en subvenciones, les hubiera quitado 15 millones en impuestos, yo estaría totalmente de acuerdo. Pero eso de que ahora sean unos medios subvencionados no me gusta", decía pillando por sorpresa a Pardo.

La presentadora de La Sexta salía en defensa de su cadena cambiado las formas de cordialidad que había mostrado a lo largo de toda la entrevista: "Aquí no han llegado 15 millones de euros, eso se lo digo. Lo que tiene que hacer usted es leer toda la prensa, no solo alguna prensa. Así usted no tendría que acusarnos de ser un medio subvencionado", explicaba para dar paso a un ataque a la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid con la corrupción de fondo: "Esperanza, no me hable de dinero que vuela de un sitio a otro de manera arbitraria, que la entrevista iba muy bien", decía.

Finalmente tanto presentadora como invitada se despedían, no sin reconocer Aguirre el tesón de Pardo: "Eres la periodista con más tesón que he conocido nunca. Es admirable", admitía la política

