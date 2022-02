Telecinco pone fecha a la entrevista de Bertín Osborne a Ana Obregón en el estreno de 'Mi casa es la tuya'

Ana García Obregón vuelve a la televisión por todo lo alto, con su entrevista más sincera y personal junto a su gran amigo Bertín Osborne. La actriz ha concedido varias entrevistas para algunos medios escritos, dio las Campanadas en 2021 y tenía previsto hacerlo en 2022, aunque el covid se lo impidió. Sin embargo, desde el fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, no ha dado ninguna entrevista en la pequeña pantalla.

El 13 de mayo de 2020 es la fecha que más marcada tiene Obregón. Ese día perdía la vida su hijo, tras dos años de lucha contra el cáncer. Un acontecimiento que se convertía viral en redes sociales por el cariño que ha sembrado la actriz a lo largo de su trayectoria pública y que sorprendía por lo joven que se iba del mundo terrenal el hijo de Alessandro Lequio.

Un año y nueve meses después, la actriz se ha sentado con Bertín Osborne y se ha mostrado más sincera que nunca, contando la realidad de su vida, el dolor que tuvo y que sigue teniendo por la pérdida de su hijo... unas imágenes que nos han impactado y que nos han advertido de la entrevista tan difícil que tuvo.

En los distintos avances que hemos visto en televisión, Ana cuenta cómo le comunican que su hijo tiene cáncer: "me dicen 'tenemos que hablar contigo, tu hijo tiene un tumor, es malo y es muy agresivo'" un varapalo que supo mirar de frente hasta en el último momento de vida del joven. La actriz se ha abierto en canal y le confesaba a su amigo Bertín lo duro que es estar sin él: "se fue y yo me fui con él, Bertín, ahí dejé de ser fuerte, no entiendo con lo fuerte que fui, cómo ahora no lo soy" y añadía: "yo me perdono la vida todos los días".





Telecinco emite el lunes la entrevista de Bertín Osborne a Ana Obregón

La cuenta atrás para poder ver la entrevista ha comenzado. Será el próximo lunes, en horario de prime time, cuando Telecinco estrene la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' y lo hará por todo lo alto, con la entrevista de Bertín Osborne a Ana García Obregón, según han anunciado desde Mediaset. El grupo lleva días promocionando, de manera incesante, dicha entrevista, y lanzando nuevos vídeos promocionales con fragmentos muy breves.





Además, según informan desde 'Bluper', Cuatro habría cambiado su programación prevista para este lunes, pasando de emitir 'Planeta Calleja' y poniendo en su lugar 'First Dates Crucero'. Una posible estrategia para llevar a toda su audiencia a la cadena principal del grupo y lograr marcar un buen dato en la noche del lunes, después de que la apuesta de esta semana, 'Pasión de Gavilanes', haya sido superada por 'El Hormiguero'.