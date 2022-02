Fabiola Martínez aclara el estado de salud de Bertín Osborne tras cancelar su agenda: "He hablado con él"

Hace diez días, Bertín Osborne publicaba un vídeo en sus redes sociales que dejaba preocupados a sus seguidores. Tras haber pasado el covid durante las pasadas navidades, el artista y presentador, arrastra secuelas de la enfermedad que le obligaban a aplazar la gira de conciertos con la que conmemorará sus 4 décadas en el mundo de la música.

"Me encuentro extremadamente cansado, extremadamente agotado. El médico me ha dicho que son las secuelas lógicas, o por lo menos normales, después de un covid como que yo he pasado", explicaba el artista hace unos días en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores su decisión de hacer un parón para intentar recuperar las fuerzas: "En las últimas dos semanas he tenido eventos en las que lo he pasado fatal porque estaba absolutamente que me caía de cansancio, y las próximas dos semanas he decidido parar. Parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave, pero no me encuentro bien".

La audiencia, en shock por lo que ha hecho laSexta con Ayuso en directo: "No es photoshop" Los espectadores de 'La Sexta Clave' se han mostrado muy críticos por lo que ha aparecido en pantalla en pleno directo Mabel Velasco 09 feb 2022 - 17:26

Horas más tarde, su hija, Eugenia Osborne, intentaba tranquilizar a los seguidores del cantante señalando que su padre no había cancelado sus conciertos, sino que solo los había "aplazado" a la espera de encontrarse mejor. "Le han quedado unas secuelas y está más cansado de lo normal, pero bueno que en seguida se pondrá bien y seguirá con su trabajo", declaraba su hija.

Ha pasado una semana y media y poco más se ha vuelto a saber de Bertín. Este miércoles ha compartido con sus seguidores una imagen de archivo de 'Mi casa es la tuya' en la que podemos verle muy sonriente, y con la que ha anunciado el programa estará "muy pronto" de vuelta y que lo que están preparando "va a encantar".





Última hora sobre el estado de salud de Bertín Osborne

Respecto a su estado de salud, la última en pronunciarse ha sido la que fuera su mujer Fabiola Martínez. Hace algo más de un año, la pareja anunciaba que ponía fin a 14 años de matrimonio y dos décadas de amor a través de un comunicado. Ambos aseguraban que no había terceras personas en su separación, sino que esta se debía a problemas de convivencia y un cambio en sus sentimientos, que les hicieron plantearse que no merecía la pena seguir con su relación.

Aun así, ambos mantienen una muy buena relación y siguen siendo una familia. Prueba de ello y de que mantienen el contacto, de manera habitual, es que Fabiola ha explicado en las últimas horas cómo se encuentra Bertín, durante este parón que está viviendo. "Creo que son las secuelas", apuntaba Martínez. Y añadía: "He hablado con él y me ha dicho que él está bien así que...", confirmando así la mejoría de Bertín, que espera volver a retomar su agenda muy pronto.