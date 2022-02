Bertín Osborne se queda sin palabras ante el 'zasca' de Josema Yuste: "Te consideras cantante..."

Como es habitual, Bertín Osborne formó parte de la parrilla de Canal sur al ponerse al frente de 'El Show de Bertín'. Tras debatir sobre algunos temas con sus colaboradores, donde los presentes apuntaban las películas que más miedo o más les han impactado, el presentador dio paso a la entrevista de la noche. Bertín recibió a Josema Yuste, el mítico cómico y componente de 'Martes y Trece' que se encuentra promocionando su nueva obra de teatro, 'El aguafiestas'.

En primer lugar, el humorista empezó contando cómo había experimentado el coronavirus y cómo se había enfrentado a esta situación: "He pasado el covid cuando FIlomena. Me fue bien. Cansado dos, tres días, unas décimas de fiebre y se me fue el olfato y el gusto. Me volvió con la naranja. Estuve como diez días sin olfato y sin gusto, es una experiencia rara". "Tú tienes la suerte de tener esa experiencia y yo también que lo pasé como si tuviese nada. Tosí tres veces", contaba por su parte el presentador.

"Gracias a las vacunas. Yo creo que fue gracias a las vacunas", insistía Bertín, señalando el motivo por el que apenas tuvo síntomas. "Mi padre acaba de salir del covid. 90 y pico años y acaba de salir del covid. Y me ha dicho que a él no le ha pasado nada", contaba el conductor del espacio. "Me alegro mucho", respondía Yuste. "Me manda saludos para ti, que te quiere mucho", le decía el presentador al invitado.









"No, no. Es broma"



"Josema y yo nos conocemos desde hace 41 años. Antes de que yo empezara a cantar", contaba el presentador. "Más o menos empezamos a la vez. Tuvimos una carrera muy parecida en el tiempo", corroboraba el humorista. "Te tenía que haber presentado como humorista, pero no he querido hacerlo", soltaba entonces el presentador. "Te lo agradezco", reaccionaba Yuste tras aclarar que no "se considera humorista" porque "lo ha sido por azares de la vida".

"Entonces, yo te he presentado como actor de comedia porque sé que no te gusta ¿Por qué no te consideras humorista?", quiso saber el comunicador. "Pues por lo mismo por lo que tú no te consideras cantante", respondía de pronto Yuste. Bertín se quedó en silencio y no supo cómo reaccionar y, de forma inmediata, el humorista reculó: "No, no. Es broma. Bertín es un artista 'polivaliente', hace de todo y se atreve con todo y eso es muy bueno".

"Yo no me considero humorista porque no lo soy", aseguraba el entrevistado. "Yo comencé en la escuela de arte dramático desde muy joven y me tiré cinco años trabajando como actor de teatro. Entonces, siempre quise y soñé con ser actor en el terreno de la comedia. Por eso yo me considero un actor vocacional y, nunca jamás en mi vida, pensé en ser humorista", aclaraba el invitado ante la pregunta de Bertín.