Ana Obregón confiesa cómo pasó su padre el coronavirus a sus 95 años: "Que horror pensar que le contagié yo"

Este 2021, Anne Igartiburu y Ana Obregón iban a volver a reunirse en la Puerta del Sol para despedir el año al frente del espacio de La 1, dado el éxito que obtuvieron en las Campanadas de Fin de Año del año pasado. No obstante, RTVE tuvo que hacer un cambio de última hora y sustituir a la actriz. Tres días antes de Nochevieja, Obregón dio positivo en coronavirus, por lo que Jacob Petrus tuvo que coger el relevo.

A pesar de que fue anunciado días antes, la ausencia de la presentadora fue un chasco para los espectadores. Aunque no hay datos que verifiquen cómo afectó la desaparición de la comunicadora, TVE perdió el liderazgo de las Campanadas tras años siendo la cadena de referencia. Esto se debe a que la expectación de la audiencia ante el vestido de Cristina Pedroche se llevó al público a Antena 3.

De esta manera, el coronavirus también jugó una mala pasada a TVE. Aunque se confirmó que Obregón se había contagiado, no se aclaró cómo se encontraba. Ha sido este viernes cuando la propia presentadora ha aprovechado su intervención en 'Corazón' para contar cómo ha pasado el coronavirus.

“Estoy fenomenal, la faena y lo que más radio me da es no haber podido estar contigo y no haber empezado el año contigo y con todos los españoles”, comenzaba diciendo a Anne Igartiburu, quien también era su compañera en las Campanadas. Asimismo, la comunicadora aseguró que, a pesar de que cambió el balcón de Sol por su salón, también había despedido el año con TVE.

“No tomé las uvas porque sabes que no celebro la navidad, pero tú estabas radiante, brillabas tú, tu alma y el vestido”, le decía Obregón a la presentadora del programa de La 1. “Y mi sustituto, que es muy fea esa palabra, lo hizo de cine porque era la primera vez. Os doy las gracias por el mensaje que me mandasteis”, agregaba, alabando el trabajo de Petrus. “Se te echó de menos”, insistía Igartiburu. “Pero ahí estabas, yo te notaba cerquita porque como hablábamos todos los días”, señalaba.









"Me entró una llorera y llamé a TVE"



“Yo llevo un año y medio con mi luto que no salgo ni a un restaurante ni a tomarme nada. He salido solo a trabajar. Me noté con catarro y me hice un test de antígenos. Que, por cierto, la gente se queda muy tranquilita, pues no porque me daba negativo. Al tercer día el 27 o 28 me hice otro test y seguía dándome negativo y como no me quedé tranquila me hago una PCR y me da positivo. Me entró una llorera y llamé a TVE", contaba Obregón, haciendo referencia a cómo se enfrentó al positivo.

Además, la presentadora confesaba que lo pasó muy mal porque, aunque se encuentran bien, se lo contagió a su padre: “La mala suerte es que contagié a mi padre, que horror pensar que le contagié yo. Pero mira, mi padre tiene 95 años, es un toro, no tiene ni un síntoma, menos que yo, no tiene ni tos. Ahora pues eso, no está bien y quiero estar con él. Tengo que cuidarle y necesito un poquito más de tiempo”.

Al escucharla, Anne no dudaba en destacar que Ana ha apostado por centrarse en su familia. “Has estado donde tenías que estar sacrificando tu trabajo, tu entrega, tu corazón y tu tiempo para estar al lado del jefe como tu le llamas, pero todos deseamos verte muy pronto”, comentaba la conductora del espacio de La 1, deseando a la familia una pronta recuperación y aplaudiendo a su compañera por dejar aparcado su trabajo para dedicarse a sus seres queridos.









"Es muy importante vacunarse"



“Tengo que decir alto y claro que en España somos un ejemplo, que casi el 90% de la población ya está vacunada. Pero de verdad es muy importante vacunarse y ponerse la tercera dosis“, decía entonces la actriz, señalando la importancia de la vacunación. “Yo lo he pasado como un catarro, no he tenido fiebre ni nada. He estado solita en casa, pero el cariño de la gente me conmueve y me acaricia el alma”, reconocía, dejando claro cómo pasó el coronavirus.

Antes de despedirse, Obregón quiso dedicar unas bonitas palabras a Igartiburu, haciendo hincapié en su regreso a 'Corazón': “Estoy feliz de que estés todos los días porque se necesita un programa como este en el que se hable de las personas desde el respeto, el cariño de los personajes públicos porque todos somos seres humanos. Gracias Anne a ti y a todo el equipo”. “Gracias Ana, esta es tu casa”, añadía la presentadora.