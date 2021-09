Tamara, primera expulsada de MasterChef Celebrity, habla sobre su "complicada" situación familiar

MasterChef Celebrity ha arrancado este lunes una nueva edición en La 1 de Televisión Española con un grupo de 16 concursantes que aspiran a convertirse en ganadores. Sin embargo, el talent de cocina ha tenido que decir adiós al primero de ellos, la cantante sevillana Tamara, que ha confesado la difícil situación personal que vive ahora mismo.

Semana a semana, los concursantes se enfrentarán a nuevos retos de cocina, y entre cajas misteriosas, pruebas de exteriores y de eliminación podremos ver a los famosos dar su mejor versión en los fogones para lograr llegar hasta la gran final. El concurso, con Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera como jueces promete una edición cargada de humor, buenos momentos y otros de más sufrimiento para los aspirantes.





Este lunes, en el primer programa, tras la prueba de exteriores en el Alcázar de Segovia, el equipo azul ha tenido que enfrentarse a la primera prueba de eliminación, en la que Tamara se ha convertido en la primera expulsada de la edición. La cantante sevillana fue la peor valorada de la prueba junto a Eduardo Navarrete y Vanesa Romero, y finalmente fue la elegida para abandonar el concurso.

Tamara es nieta del cantaor de flamenco Rafael Farina y la bailaora Fernando Romero y, desde sus primeras apariciones televisivas cuando era una niña, ya apuntaba maneras. La cantante comenzó su etapa en la pequeña pantalla en Canal Sur en los años 90, poniendo voz a clásicos de la canción española. Más tarde impresionó en el programa de Antena 3, 'Menudas estrellas'. Además ha sido invitada en otros programas actuales como 'Tu cara me suena', donde se ha puesto en la piel de iconos como Ana Belén o Patty Bravo. Sin embargo, 'MasterChef' suponía todo un reto para la cantante, que se ha declarado amante de la cocina en sus redes sociales y ha asegurado que se desenvuelve con soltura elaborando platos tradicionales.

Tamara confiesa en 'MasterChef Celebrity' el duro momento personal que está viviendo

Pero entre los 16 uno debía abandonar el talent de cocina el primer día y ha sido la cantante. Cuando Pepe ha anunciado que era la expulsada, ha comenzado a llorar, momento en el que algunos de sus compañeros se han acercado a ella para darle ánimos. "Soy muy guerrera y luchadora, igual que soy muy intensa para cantar", decía la sevillana en la entrevista posterior junto a uno de los jueces.

Hoy despedimos de las cocinas de #MasterChef a @Tamara_online. Gracias por formar parte de esta gran aventura. ¡Eres puro talento y una luchadora! https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/RLrE0GMCAF — MasterChef (@MasterChef_es) September 13, 2021





En dicho momento, Tamara realizaba una dura confesión sobre la situación que vive actualmente en su casa. "Tengo cuatro niños y es difícil de mantener. Con la pandemia, ni yo doy conciertos ni mi marido trabaja, es una situación complicada". Aprovechaba para hablar de los amuletos que había llevado al programa, agua bendita de siete iglesias diferentes y reconocía su error, "me he equivocado y ya está. Me lo he pasado súper bien y me hubiera encantado pasar más tiempo con mis compañeros y con ustedes".