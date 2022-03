Tamara Falcó desvela el verdadero motivo por el que no está en 'El Desafío': "Ha sido muy duro

Este viernes, llegó a la parrilla de Antena 3 el esperado estreno de la segunda temporada de 'El Desafío'. El formato volvió lleno de novedades, además del llamativo casting formado por Jesulín de Ubrique, Omar Montes, Norma Duval, María Pombo, Lorena Castell, Raquel Sánchez Silva, Juan Betancourt y El Monaguillo, se vio un cambio en la mesa de jurado. Tal y como se había anunciado previamente, Tamara Falcó abandona el programa, pero quiso aparecer en el primer episodio para despedirse.

La hija de Isabel Preysler forma parte del equipo del espacio desde la primera edición y se adentró en la segunda muy decidida, sin embargo, ha tenido que echarse atrás al no poder compaginar todos sus proyectos. En su lugar, será Pilar Rubio quien la sustituya en las siguientes entregas.

"Este programa está basado en sus pruebas de 'El Hormiguero', por lo que no hay nadie mejor que ella para estar en el jurado", contaba Jorge Salvador en la presentación a la que acudió COPE, haciendo referencia a la sección que Rubio presentaba cada semana en el espacio de Trancas y Barrancas y en la que tenía que enfrentarse a los retos sugeridos por Pablo Motos. "Pilar Rubio ha sido un acierto total porque ella es la musa, la inspiración de la mayoría de las pruebas y nadie más que ella sabe cuanto sufren los concursantes", señalaba Roberto Leal.









"Os quiero pedir perdón a todos"



Este momento se oficializó en el estreno del concurso, dado que Falcó quiso despedirse tanto de sus compañeros como de los espectadores. "Tamara, creo que nos quieres decir algo", le daba paso el presentador. "Os quiero pedir perdón a todos", comenzaba diciendo la marquesa de Griñón, visiblemente emocionada. "Había dicho 'sí' a este segundo Desafío pero estoy estudiando para ser chef y el curso intermedio es mucho más complicado de lo que yo me había imaginado y no soy capaz de compaginarlo todo", aclaraba.

"Sintiéndolo muchísimo, esta temporada no voy a poder estar", confirmaba la ganadora de MasterChef Celebrity 2019 tras reconocer que "ha sido muy duro tomar la decisión". "Si Tamara se va de este concurso, a mí se me rompe el corazón. No quiero que te vayas", reaccionaba Santiago Segura. "Compartimos muchas horas juntos y te tengo muchísimo aprecio. Te voy a echar de menos... el programa te va a echar de menos. Pero te digo una cosa: nos cambias por una lubina a la sal", bromeaba Juan del Val. "Sois irremplazables", aseguraba ella.

"...Y viene de jurado... ¡Ágatha Ruiz de la Prada!", exclamaba Segura muy irónico, ya que la diseñadora protagonizó varias polémicas como concursante de la edición pasada por varios tensos momentos con el escritor. A Ruiz de la Prada no le gustó una de las valoraciones de Del Val y arremetió contra él por todos los medios.