Tamara Falcó cuenta entre risas el error más grave que marcó su adolescencia: pudo ser delito

Tamara Falcó ha estado este miércoles en el plató de El Hormiguero y lo cierto es que ha vuelto a dejar a todos sorprendidos con una de sus batallitas de cuando era joven. Parece que la hija de Isabel Preysler no se cansa de contar historias con las que, la verdad, puede quedar malamente en televisión. En este caso, cuando nuestra protagonista tenía 14 años deseaba entrar en una discoteca muy famosa de Madrid y para ello recurrió a su hermano Julio Iglesias.

Otras anécdotas junto a sus hermanos

No es la primera vez que la colaboradora explica sus anécdotas. El presentador del programa, Pablo Motos, le pidió a Tamara hace unas semanas que contara lo que le había pasado a su hermano Enrique Iglesias durante una celebración de Fin de Año. Dudando, la hermana de la superestrella no sabía si estaba metiendo la pata, pero al final cedió: "Me va a matar o no me va a matar, ¡hola Enrique!” decía riéndose. “La Navidad es bastante complicada. Por un lado los Preysler, los Iglesias, Los Falcó… Ahora están la mitad en Miami”, explicaba.

“La verdad es que tengo mucha suerte de tener tantos medios hermanos”. Después relataba la mítica escena graciosa que vivió una Nochevieja en familia, y en la que protagonizaba el famoso Enrique Iglesias. Todo sucedió en 1987, cuando a la cantante italiana Sabrina (tuvo un incidente) durante un directo… ¡Mi hermano me va a matar! Aún vivíamos en Arga. Sabéis que los americanos son muy puritanos con eso de la televisión. Mi hermano tuvo la buena suerte de estar viendo la tele cuando salió Sabrina. Estábamos todo viendo la tele y estaba ella cuando (ocurrió el gran incidente de Sabrina) No sé si conocéis a mi madre, que es bastante tal… ¡y de repente ve cómo mi hermano se acelera hacia la tele y la abraza!”.

La historia de Tamara Falcó para entrar en una discoteca

Este miércoles, Tamara Falcó ha pillado a todos por sorpresa porque, a pesar de esa apariencia de 'niña buena', está claro que la Marquesa de Griñón también ha sido un poco traviesa en su adolescencia y ha hecho cosas que a ninguna persona, o a pocas con su edad, se les ocurriría. Tenía todo tan bien pensado que hasta le dijo a su madre que se iba al campo, así no sospecharía nada. Julio, hermano de Tamara Falcó, le falsificó un carné de conducir de Estados Unidos para que pudiera entrar en dicha discoteca y lo consiguió, pero no fue un camino de rositas. Cuando la hija de Isabel Preysler fue a plastificar su carné, se le coló un pelo dentro y la persona de seguridad que estaba en la puerta le dejó pasar por pena.

