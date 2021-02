La tajante respuesta de Carmena a Álvarez de Toledo por llamarla "abuela senil": "Me gustaría hablar con ella"

Este domingo, 'Salvados' regresó a la parilla de laSexta con una nueva entrega. Para ello contó con Manuela Carmena como invitada, ex alcaldesa de la Comunidad de Madrid. Gonzo aprovechó su presencia para analizar la situación actual y hablar de las pasadas polémicas que protagonizó antes de anunciar su acta de concejala.

El presentador recordó a su invitada que, actualmente, hay un líder político, el del país más poderoso del mundo, que acaba de llegar al cargo con 78 años, Joe Biden. "En su momento, fuiste un caso también de llegar al poder con 70 y pico años", comentó el periodista, haciendo alusión a que "se utilizó la edad muchas veces de forma despectiva".

"Te llamaban viejita roja y recuerdo, por ejemplo, que Cayetana Álvarez de Toledo te llamaba abuelita o señora senil, ¿cómo llevabas eso?", quiso saber el conductor del espacio. A pesar de haber pasado dos años desde entonces, Carmena se mostró muy sincera y se pronunció al respecto.

"Como ya se han metido tanto conmigo, desde hace tanto tiempo... La verdad, no me importa porque, de verdad, me da igual. Simplemente, me inspira curiosidad que una persona como Cayetana Álvarez de Toledo diga eso", comenzó diciendo la invitada, dejando claro que no le afectó demasiado.

"Me inspira curiosidad cuando una persona como ella dice eso, siempre digo que me gustaría hablar con ella para poder explicarle", aseguró la entrevistada, asegurando que no quiso dar importancia a los insultos que recibió por parte de Álvarez de Toledo.

"Venía de partidos de la derecha"

A raíz de esto, Gonzo le preguntó si conocía el motivo por el que Miguel Ángel Revillla, actual presidente de Cantabria, nunca había recibido ese tipo de insultos, a pesar de ser dos años mayor que Carmena.

"Los insultos que a mí me han venido o que me vinieron sobre mi edad y la interpretación de mi edad con un deterioro mental, venía mucho de partidos de la derecha o de la extrema derecha, que no estaban dispuestos a permitir que después de tantos años de un gobierno de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid aquello cambiara", explicó la política.

Asimismo, contó que un escritor también la había insultado y llamado loca: "Hombre, pensar que tu alcaldesa está loca también... Intenté mandarle una carta para hablar con él para ver si así se quedaba más tranquilo, pero su asistente me dijo que no hablaba con políticos, así que lo dejé. En líneas generales no me ha importada nada", sentenció.