Susanna Griso se sincera en 'Espejo Público' sobre el miedo que sufre en plena calle: "Lo reconozco"

La presentadora de Antena 3 Susanna Griso, que se encarga cada mañana de ponerse al frente de 'Espejo Público', ha desvelado este lunes en pleno programa un detalle de su día a día, que tiene que ver con una manía que padece cuando va por la calle.

Una de las noticias más importantes de estos últimos días tiene que ver con las aglomeraciones que se están viviendo estas fechas en las arteria comerciales y turísticas más importantes de las principales ciudades de nuestro país. Son noticia porque se producen en un momento en el que la incidencia de la pandemia sigue disparada y después de que España entrase hace unos días en la fase de riesgo alto, superando los 300 casos por cada 100.00 habitantes.









Gracias al porcentaje de población vacunada con el que cuenta nuestro país, más del 90%, la incidencia está teniendo efectos más suaves que anteriores olas, aunque la presión hospitalaria sigue creciendo cada jornada, pero muy lentamente.

A raíz de todo ello, el enfermero y artista visual Jorge Galán decidió llevar a cabo una acción en pleno centro de Málaga. El sanitario recorrió la calle Larios y alrededores con un traje EPI y portando lo que parecía un cadáver en una camilla. Sobre este espectáculo, muchos usuarios se han aventurado a decir en redes sociales que esta acción les parece demasiada macabra.

"No hubo ninguna reacción exagerada ni fuera de lo normal. El elemento metafórico es la cuerda que quitaba un poco de hierro al tema de la simulación de la persona muerta", explicaba el propio artista en 'Espejo Público', alegando que lo hizo para intentar concienciar a la población de los riesgos que entraña el coronavirus.

La manía de Susanna Griso en plena calle

En este punto, Susanna Griso ha querido analizar el caso, señalando que si los viandantes mostraban poca atención hacia la escena podría ser más por superstición que por preocupación. Aquí, la periodista ha develado la 'fobia' que padece en la calle cuando se cruza con un coche fúnebre. "Yo lo reconozco, a veces veo pasar un coche fúnebre y no miro, no miro mucho. No me gusta". Después, la propia Susanna Griso ha señalado que no es para nada supersticiosa.

