Susanna Griso se sincera en Espejo Público y revela la costumbre que hace en privado: "Pensé que era la única"

Este lunes, Susanna Griso ha vuelto a formar parte de la parrilla de Antena 3 tras el fin de semana al ponerse al frente de ‘Espejo Público’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, la presentadora ha dado paso al espacio dedicado a la crónica social conducido por Diego Revuelta para analizar lo sucedido en el Benidorm Fest.

Este fin de semana, el Benidorm Fest para elegir al representante de España en Eurovisión 2022 ha revolucionado tanto las redes sociales como los medios de comunicación. Tras un claro favoritismo por Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, los espectadores no dieron crédito cuando fue Chanel quien se hizo con la victoria.

Como consecuencia, la cantante ha sido muy criticada, por lo que, mirando por su salud mental, ha tomado la importante decisión de retirarse de todas las redes sociales y suspender su cuentas. De esta manera, ha logrado permanecer en la ignorancia ante todos los comentarios negativos que ha recibido a raíz de su victoria.

A pesar de ello, la artista era consciente de que no era la favorita del público y que preferían a Tanxugueiras o Rigoberta Bandini como representantes. Por este motivo, Chanel dijo públicamente que estaba al tanto de que no contaba con el apoyo del público, pero "no pasaba nada". Estas declaraciones pillaron por sorpresa a la audiencia, por lo que también han sido muy comentadas y han supuesto que la artista sea apoyada por muchos otros.









"Me ha salido una dura competidora"

Entre ellos, han sido los colaboradores de ‘Espejo Público’ quienes se han puesto de su lado. Asimismo, también han reconocido que creen que el jurado premió la actuación de Chanel porque la teta que Rigoberta Bandini pretendía mostrar en Turín no habría sido bien recibida por parte de muchos de los países participantes. Por no olvidar que, tal y como ha recordado Lucía Etxebarría, "incumple las normas de no mostrar objetos obscenos".

A pesar de ello, los tertulianos han coincidido que, a pesar de no ser la favorita, Chanel es una gran artista con una gran formación, por lo que creen que también será una gran representante. La cantante lleva más de diez años formándose y participando en numerosos musicales. Incluso, para poder hacer todo tipo de coreografías sobre el escenario, incluye los tacones en sus entrenamientos.

Según contó la propia artista, corre en una cinta con tacones para poder dominar todo los pasos de baile a pesar del vestuario. Esto ha sorprendido muchos a los presentes, pero principalmente a Susanna Griso. "Pensé que era la única que corría en la cinta con tacones, pero veo que me ha salido una dura competidora", ha confesado entonces la presentadora, confirmando que también hace ese ejercicio en su casa.