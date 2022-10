Susanna Griso revela el mote con el que le llamaba un presentador de Antena 3: "Lo odio"

Susanna Griso se puso al frente de 'Espejo Público' como es habitual. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la guerra en Ucrania y los nuevos casos de coronavirus, la presentadora dio paso a la parte del espacio que se vuelca en el entretenimiento. De hecho, durante esta parte del programa tanto la presentadora como los colaboradores suelen compartir algunas anécdotas de su vida personal.

En esta ocasión, ha sido la conductora del espacio de Antena 3 quien ha compartido un detalle de su vida privada. "¿Os han puesto mote alguna vez?", preguntaba de pronto Griso a sus compañeros presentes en el plató. Mientras esperaba a que respondieran, fue ella la primera en desvelar el suyo.

"Lo odio. Por favor, el 'Susi', destiérrenlo", confesaba entonces, a la vez que suplicaba que nadie la llamase así porque le molesta especialmente que se dirijan a ella con ese apodo. "No puedo con él desde pequeña. Me daba una rabia que me lo dijeran...", reconocía al respecto, haciendo referencia a que la han llamado así en numerosas ocasiones.





"Un presentador que ya no está"



Como consecuencia, sus compañeros no pudieron retener las risas y recordaron que un presentador con el que trabajó hace años la llamaba así. "Un presentador que ya no está", bromeaba Roberto Brasero, para dar una pista sobre la identidad del comunicador que se refería a Griso como Susi.

"Tampoco 'Susanita'. Casi prefiero 'Sana'. Me decían 'Sana como una manzana'. Pues prefiero 'Sana' que 'Susi'", reconocía la periodista. Acto seguido, el que tomó la palabra fue Jaime Cantizano, quien también quiso compartir el mote con el que le llamaban: "Canijo porque era muy delgado, que es muy andaluz".

No obstante, no es la primera vez que la presentadora tiene que responder a algún apodo. "Mi madre nació en la masía. Íbamos mucho a comer allí. Mi infancia está muy asociada a las bodegas. Siempre estaba con la parabólica puesta. Me enteraba de todo. Tan es así que su madre acuñó para ella el fabuloso apodo rata sabia", comentó Griso en una entrevista con Vanity Fair en 2015.