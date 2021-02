Susanna Griso revela la jugarreta que Illa hizo a Fernando Simón durante la pandemia: "Tengo la sensación"

Susanna Griso, presentadora del programa de Antena 3, 'Espejo Público', ha visitado este martes 'El Hormiguero', espacio presentado por Nuria Roca debido a la ausencia de Pablo Motos. La periodista ha analizado diversos asuntos de actualidad y también se ha referido a Fernando Simón y a Salvador Illa, después de su comentada entrevista la pasada semana como candidato del PSC en las elecciones catalanas.

La presentadora catalana tuvo la oportunidad de ser una de las primeras periodistas en entrevistar a Salvador Illadespués de dejar el Ministerio de Sanidad y ponerse al frente de la candidatura del PSC.

Susanna Griso visita 'El Hormiguero'

En este sentido, Susanna Griso le quiso preguntar por el balance que él mismo hacia de su etapa al frente del Ministerio de Sanidad, y también sobre Fernando Simón, que ha sido mano derecha de Illa en muchas ocasiones mientras que ha estado al frente de la gestión de la pandemia. Respecto a esta cuestión, Salvador Illa respondió que le encantaría que hubiese más Fernandos Simones en España.

La salida de Illa del Ministerio de Sanidad no ha estado lejos de la polémica, después de que el político catalán decidiese abandonar Moncloa sin acudir al Congreso de los Diputados para rendir cuentas de su año al frente de esta cartera ministerial. En el otro lado, la gestión de Fernando Simón siempre ha estado en entredicho por diversos factores y anuncios que ha hecho desde el atril del ministerio, como al principio no mostrarse partidario del uso obligatorio de mascarillas o en las últimas semanas respecto a la capacidad de contagio de la cepa británica en España.

Susanna Griso habla claro sobre Fernando Simón

Nuria Roca, sustituta de Pablo Motos mientras está aislado por precaución, le ha preguntado a Sussana Griso por ellos. Respecto a Salvador Illa ha dado una exclusiva, y es que dentro del PSOE le dijeron en marzo que Illa llegaba muy tocado: "A mí me duele ser tan crítica con Fernando Simón y entiendo que acertar la quiniela los lunes no es fácil. Yo recuerdo una comida que tuve con una persona que manda mucho en este país, que es poco sospechosa porque es socialista, y me dijo 'Illa llega un poco tocado', y era el mes de marzo".

Respecto a Fernando Simón, Susanna Griso ha justificado el motivo de sus críticas: "Veníamos de sus predicciones del mes de enero y febrero, donde decía que si había casos de coronavirus en España iban a ser marginales. Yo le achaco cierta falta de prudencia en sus declaraciones, como cuando nos dijo que las mascarillas no eran necesaria, que manteniendo la distancia social".

En este sentido, Susanna Griso se ha vuelto a referir a Illa para hablar de las decisiones en las que más polémica ha provocado, señalando el papel que en algunas ocasiones Fernando Simón ha tenido respecto a Salvador Illa: "Para nosotros Illa ha sido un referente y le hemos hecho caso absoluto sobre todo en la primera ola. Hablaba Illa y nos sentábamos todos. Seguro que le pone toda la dedicación del mundo y posiblemente cualquiera de nosotros en su situación habríamos sufrido mucho. Pero igual es mejor decir no sé qué va a pasar. En el momento en el que tú tienes el covid absolutamente extendido en Italia no puedes decir que aquí van a llegar pocos casos y que van a ser marginales. Illa ha utilizado en muchas ocasiones a Fernando Simón como parapeto".

Susanna Griso, en ‘El Hormiguero’, sobre Salvador Illa pic.twitter.com/J8nJR3BMTm — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) February 3, 2021

